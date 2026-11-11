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▲漢來美食提醒消費者提高警覺、防範詐騙。（圖／翻攝畫面）

餐飲集團漢來美食10日晚間，突發布重大訊息指出，接獲委外購物商城服務廠商順立智慧（CYBERBIZ）通知，廠商資料庫部分資料遭未經授權異常存取，涉及漢來線上購物商城部分消費者訂單相關資料。漢來已啟動資安應變機制，並透過簡訊及電子郵件通知受影響消費者，提醒提高警覺、防範詐騙。漢來美食表示，公司於11月10日接獲委外服務商通知後，立即啟動資安事件應變及處理流程，依內部程序展開相關防護措施，以降低事件影響。針對消費者權益，漢來美食除在官方網站加強防詐騙宣導，也已透過簡訊及電子郵件通知本次事件受影響消費者，提醒留意個人資料遭不當利用的風險。漢來美食指出，已要求順立智慧進行資安檢視，並採取必要強化措施，後續也將持續追蹤改善情形，強化委外服務的資安監督管理。至於事件造成的營運影響，漢來美食表示，截至目前為止，事件對公司財務及業務尚無重大影響，後續仍會持續追蹤處理及改善情形；漢來美食也指出，若公司因此事件遭受損失，將對順立智慧提出求償。不過，目前公司尚未在公開重大訊息中揭露受影響消費者人數、涉及的具體資料欄位，以及資料是否已遭下載或散布，相關影響仍有待進一步釐清。