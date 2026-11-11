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外遇後最難修復的不是愛情！而是「信任感」

黃仁勳坦承婚外情並向妻子與小孩致歉，讓許多伴侶都可能面對的問題浮上檯面，當外遇發生後，一句「對不起」究竟能不能換回信任，即使再三保證「絕不再犯」，受傷的一方還能安心嗎？諮商心理師林萃芬指出，外遇後的關係修復並非靠一句道歉或口頭保證，而是要觀察對方後續的實際行動，從6個面向判斷對方是否真正願意面對錯誤、改變行為，並重新建立信任。當親密關係中有一方出軌，都可能對另一半造成巨大衝擊，即使外遇者誠心想回頭，受傷的一方仍可能長時間處於敏感、不安的狀態，甚至對手機訊息、臨時加班或晚歸等日常細節產生疑慮。諮商心理師林萃芬在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書中指出，外遇事件發生後，雙方往往會有一段很長的「脆弱敏感期」，外遇者即使不斷發誓、保證，也未必能立即重新取得伴侶信任。一旦遇到突發狀況，就容易陷入「你又騙我了」與「為什麼你永遠不相信我」的互相指責。林萃芬從過去的諮商經驗中，整理出「評估外遇者是否可以信任的6