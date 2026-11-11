黃仁勳坦承婚外情並向妻子與小孩致歉，讓許多伴侶都可能面對的問題浮上檯面，當外遇發生後，一句「對不起」究竟能不能換回信任，即使再三保證「絕不再犯」，受傷的一方還能安心嗎？諮商心理師林萃芬指出，外遇後的關係修復並非靠一句道歉或口頭保證，而是要觀察對方後續的實際行動，從6個面向判斷對方是否真正願意面對錯誤、改變行為，並重新建立信任。
外遇後最難修復的不是愛情！而是「信任感」
當親密關係中有一方出軌，都可能對另一半造成巨大衝擊，即使外遇者誠心想回頭，受傷的一方仍可能長時間處於敏感、不安的狀態，甚至對手機訊息、臨時加班或晚歸等日常細節產生疑慮。
諮商心理師林萃芬在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書中指出，外遇事件發生後，雙方往往會有一段很長的「脆弱敏感期」，外遇者即使不斷發誓、保證，也未必能立即重新取得伴侶信任。
一旦遇到突發狀況，就容易陷入「你又騙我了」與「為什麼你永遠不相信我」的互相指責。林萃芬從過去的諮商經驗中，整理出「評估外遇者是否可以信任的6
個行為指標」，或許可以觀察、印證看看對方有沒有真心回頭。
評估行為指標1：外遇者願不願意提出「愛的保證」
如果外遇者把心力都放在合理化自己的出軌行為，下面這些話是很常聽到的：
◾我沒有去找他，是他來找我的。
◾逢場作戲，沒有什麼大不了。
◾我對她沒有感情，只有同情。
◾我沒有認真談感情，玩一玩就會回來。
◾另一半不知道，就不會有傷害。
◾給我一點時間處理，總不能說斷就斷。
◾我每天都在拒絕誘惑，但我無法控制自己的衝動。
當外遇者的心理能量流動到合理化自己的出軌行為，就沒有能量流動到瞭解自己和改變行為。
評估行為指標二：外遇者「說的」跟「做的」是否一致
倘若外遇者把心理能量都流動到消滅證據、掩蓋行蹤，那就最好盡早清醒，因為說謊已經成為他的生活模式，當外遇被發現後，他會更努力隱藏事實。
◾我會愛你一輩子。
◾我絕不會再犯。
◾你相信我，保證已經斷乾淨。
諮商的過程中發現，外遇者越是用「絕對」的語氣保證、發誓，就表示他越想取信於受傷者。這個時候更要評估外遇者的行為，行為的方向是朝「結束關係」還是「發展關係」走。如果「說的」和「做的」不符合，那就表示「做的」比較可信。
評估行為指標三：外遇者的心力放在「保護自己不受傷」
很多外遇者在事實被發現後，會急於保護自己的自尊，而口出惡言，最常聽到的是：
◾你憑什麼查我的行蹤。
◾你沒有資格看我的手機，你侵犯了我的隱私。
◾你做什麼努力都沒有用。
◾老夫老妻就是這樣，有什麼好查的。
◾跟你在一起，我就像是行屍走肉一樣。
當外遇者把心力都放在保護自己，就比較不會把心力放在瞭解自己的狀態，努力改變自己的行為，那再度情感出軌的可能性也會比較高。
評估行為指標四：外遇者願不願意說出「自己的感受和需要」
如果外遇者能夠說出自己的感受和需要，同時兼顧受傷者的感受和需要，就比較有可能修復關係。
但若外遇者覺得自己理虧，為了避免衝突一味壓抑自己的情緒，隱藏自己不舒服的感受，外遇者長期處在愧疚、委屈的情緒中，反而無益於修復親密關係。
評估行為指標五：能不能耐心聆聽受傷者的痛苦
如果外遇者只在乎自己的難熬感受，而不能同理受傷者的痛苦感受，就比較有可能再度情感出軌。不妨誠實回答下面這幾個提問：
◾外遇伴侶能不能體會你的痛苦？
◾外遇伴侶能不能覺察自己的行為對你造成多大的傷害？
◾外遇伴侶能不能聆聽你的想法，並且尊重你的看法跟他的不同？
◾外遇伴侶會不會自責、懊惱自己的行為？
上面這幾個提問，如果答案是肯定的，代表他是有心回到關係中，而不是只想要安撫受傷者的情緒。
評估行為指標六：能不能誠實面對並且探索「自己外遇的原因」
很多外遇者都不想談論自己的外遇事件，也不願探索自己的外遇原因，逃避面對自己的真正議題，那未來外遇的可能性就會增高。
諮商的過程中發現，當外遇者能夠誠實地面對自己，才有可能誠實地面對伴侶。
經歷外遇的衝擊後，要是連自己何以會外遇的原因都不清楚，對於自己的感情需求是什麼也不知道，也不關心彼此的親密互動模式，只是急著想要趕快翻頁，就代表外遇者沒有往內自我覺察。
當外遇者沒有從事件中學習到什麼，那當他對受傷者的罪惡感降低，或是吸引他的外遇誘因又出現時，就有可能再度外遇。
重建信任感，實際行動比口頭保證更重要
除了設身處地體會對方的感覺外，建立信任感，與其用「口頭保證」，不如用「實際行動」更為有效。
📍林萃芬提供6個建立互信的大原則：
1、避免誤解：儘量避免在外面過夜，以免引起不必要的誤會。
2、行程透明：每天告訴對方確實的行程，讓對方可以輕易地找到你。
3、承諾的重要性：答應對方的要求之後，就要說到做到，最忌諱說一套做一套。
4、傾聽與理解：專心聆聽對方的抱怨、不滿與意見，讓對方暢所欲言，不要對方一邊說，你一邊解釋。
5、鼓勵真實表達：鼓勵對方說出真實的感受，不要把心事悶在心裡。
6、外遇第三者再次聯絡的應對：如果外遇第三者又跟你聯絡，最好先報備一聲，否則好不容易才建立起來的信任感，又立刻瓦解。
本文節錄：《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書
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當親密關係中有一方出軌，都可能對另一半造成巨大衝擊，即使外遇者誠心想回頭，受傷的一方仍可能長時間處於敏感、不安的狀態，甚至對手機訊息、臨時加班或晚歸等日常細節產生疑慮。
諮商心理師林萃芬在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》書中指出，外遇事件發生後，雙方往往會有一段很長的「脆弱敏感期」，外遇者即使不斷發誓、保證，也未必能立即重新取得伴侶信任。
一旦遇到突發狀況，就容易陷入「你又騙我了」與「為什麼你永遠不相信我」的互相指責。林萃芬從過去的諮商經驗中，整理出「評估外遇者是否可以信任的6
如果外遇者把心力都放在合理化自己的出軌行為，下面這些話是很常聽到的：
◾我沒有去找他，是他來找我的。
◾逢場作戲，沒有什麼大不了。
◾我對她沒有感情，只有同情。
◾我沒有認真談感情，玩一玩就會回來。
◾另一半不知道，就不會有傷害。
◾給我一點時間處理，總不能說斷就斷。
◾我每天都在拒絕誘惑，但我無法控制自己的衝動。
當外遇者的心理能量流動到合理化自己的出軌行為，就沒有能量流動到瞭解自己和改變行為。
評估行為指標二：外遇者「說的」跟「做的」是否一致
倘若外遇者把心理能量都流動到消滅證據、掩蓋行蹤，那就最好盡早清醒，因為說謊已經成為他的生活模式，當外遇被發現後，他會更努力隱藏事實。
◾我會愛你一輩子。
◾我絕不會再犯。
◾你相信我，保證已經斷乾淨。
諮商的過程中發現，外遇者越是用「絕對」的語氣保證、發誓，就表示他越想取信於受傷者。這個時候更要評估外遇者的行為，行為的方向是朝「結束關係」還是「發展關係」走。如果「說的」和「做的」不符合，那就表示「做的」比較可信。
評估行為指標三：外遇者的心力放在「保護自己不受傷」
很多外遇者在事實被發現後，會急於保護自己的自尊，而口出惡言，最常聽到的是：
◾你憑什麼查我的行蹤。
◾你沒有資格看我的手機，你侵犯了我的隱私。
◾你做什麼努力都沒有用。
◾老夫老妻就是這樣，有什麼好查的。
◾跟你在一起，我就像是行屍走肉一樣。
當外遇者把心力都放在保護自己，就比較不會把心力放在瞭解自己的狀態，努力改變自己的行為，那再度情感出軌的可能性也會比較高。
評估行為指標四：外遇者願不願意說出「自己的感受和需要」
如果外遇者能夠說出自己的感受和需要，同時兼顧受傷者的感受和需要，就比較有可能修復關係。
但若外遇者覺得自己理虧，為了避免衝突一味壓抑自己的情緒，隱藏自己不舒服的感受，外遇者長期處在愧疚、委屈的情緒中，反而無益於修復親密關係。
評估行為指標五：能不能耐心聆聽受傷者的痛苦
如果外遇者只在乎自己的難熬感受，而不能同理受傷者的痛苦感受，就比較有可能再度情感出軌。不妨誠實回答下面這幾個提問：
◾外遇伴侶能不能體會你的痛苦？
◾外遇伴侶能不能覺察自己的行為對你造成多大的傷害？
◾外遇伴侶能不能聆聽你的想法，並且尊重你的看法跟他的不同？
◾外遇伴侶會不會自責、懊惱自己的行為？
上面這幾個提問，如果答案是肯定的，代表他是有心回到關係中，而不是只想要安撫受傷者的情緒。
評估行為指標六：能不能誠實面對並且探索「自己外遇的原因」
很多外遇者都不想談論自己的外遇事件，也不願探索自己的外遇原因，逃避面對自己的真正議題，那未來外遇的可能性就會增高。
諮商的過程中發現，當外遇者能夠誠實地面對自己，才有可能誠實地面對伴侶。
經歷外遇的衝擊後，要是連自己何以會外遇的原因都不清楚，對於自己的感情需求是什麼也不知道，也不關心彼此的親密互動模式，只是急著想要趕快翻頁，就代表外遇者沒有往內自我覺察。
當外遇者沒有從事件中學習到什麼，那當他對受傷者的罪惡感降低，或是吸引他的外遇誘因又出現時，就有可能再度外遇。
重建信任感，實際行動比口頭保證更重要
除了設身處地體會對方的感覺外，建立信任感，與其用「口頭保證」，不如用「實際行動」更為有效。
📍林萃芬提供6個建立互信的大原則：
1、避免誤解：儘量避免在外面過夜，以免引起不必要的誤會。
2、行程透明：每天告訴對方確實的行程，讓對方可以輕易地找到你。
3、承諾的重要性：答應對方的要求之後，就要說到做到，最忌諱說一套做一套。
4、傾聽與理解：專心聆聽對方的抱怨、不滿與意見，讓對方暢所欲言，不要對方一邊說，你一邊解釋。
5、鼓勵真實表達：鼓勵對方說出真實的感受，不要把心事悶在心裡。
6、外遇第三者再次聯絡的應對：如果外遇第三者又跟你聯絡，最好先報備一聲，否則好不容易才建立起來的信任感，又立刻瓦解。
本文節錄：《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書
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