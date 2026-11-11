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輝達執行長黃仁勳捲入與女共諜黃樂（Alice Huang）的婚外情疑雲，由於兩人曾在2024年6月、2025年5月來台，並被台灣媒體拍到，引發外界質疑移民署有無掌握。對此，內政部長劉世芳今（11）日證實，已經將黃樂廢證，「她不可能再來台灣」，更說如果能知道她是間諜，就不可能讓她進來，這部分會檢討。外媒《紐約時報》報導，黃仁勳至少在2023年12月就跟黃樂（Alice Huang）相識，且黃樂多次持香港護照入境台灣，2024年台灣在美國政府建議下，開始監控她的訪台行程。白委許忠信今在內政委員會關心此事，詢問2024年後黃樂進來台灣幾次。劉世芳說，現在配合相關單位密切關注當中，雖然有掌握，但現在密切配合處理中，「我們知道她確實有入境，但她現在在境外」。許忠信再問國安是否有漏洞？劉世芳說，在台灣的法治裡面，不管國安法、反滲透法，只要警政系統需要協助一定全力，守護國土跟國人安全最重要。綠委黃捷則關心，黃樂在2024年6月跟2025年5月都有來過台灣，但她並非第三類中國人，也就是不是在他國取得永居的外國人，那黃樂到底是怎麼入境的？政府要怎麼防範運用商務遷來台，結果是身懷中國間諜身分進入台灣的情況？劉世芳說，要能知道她知道間諜，就不可能讓她進來，這部分也會檢討，在事前審查跟中間訪視、事後處分。就她了解，黃姓女士已經廢證，不可能再來台灣，期間有什麼狀況，移民署需要配合相關單位都會配合。