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「打館長、蹭白營」堪稱一記飢不擇食七傷拳

館長恐出現失控發言？最後關頭反成蔣萬安危機

2026選戰進入倒數，台北市長蔣萬安明天起將請假，全力投入選戰，並預計於15日與網紅「館長」陳之漢合體掃街、走訪臨江街夜市；不過，館長過去多次因親中言論引發爭議，蔣萬安對此回應，台灣是民主、多元且包容的社會，不是一言堂，將全力爭取各方支持。作家趙曉慧直言，館長在台北都會區的女性與中產知識份子眼裡，品牌形象是極度負面，這會讓蔣萬安流失中間選民。趙曉慧表示，蔣萬安急於合體館長的動作，正是這種結構性焦慮下的產物，此外還為民眾黨候選人站台，基本上是為了釘死柯粉的票倉。2022年台北市長三腳督選戰中，黃珊珊拿下了超過34萬票、約25%，今年的選戰回歸一對一的藍綠雙雄對決，以「反綠」為主的小草，就成了蔣萬安圍堵「洋流」的防線。趙曉慧續指，蔣萬安敲定15日要跟館長在臨江街夜市合體掃街，再加上他這兩天又是跑民眾黨議員候選人競總、又是要上《民眾之聲》，這張「打館長、蹭白營」的牌，堪稱是一記飢不擇食的七傷拳。一個手握龐大行政資源、原本標榜市政格局的現任首都市長，如果在選戰最後十幾天還要靠「網紅合體夜市」來衝聲量，這本身就是強烈的衰退訊號。另一方面，沈伯洋近期找愛莉莎莎、找學界名譽教授辦HEART政策論壇，趙曉慧直言，即便在深藍眼裡有爭議，但路徑上是在拉攏青年、中間白領與專業社群，持續破圈。反觀蔣萬安，一邊印《萬安警報》嚇市民，一邊跑去找滿嘴髒話、形象粗暴的館長，蔣萬安到底是多慌、多缺票，才會淪落到要靠館長來幫自己壯膽？趙曉慧提到，館長雖然在「討厭民進黨」的選民市場中有立足之地，但在台北都會區的女性與中產知識份子眼裡，品牌形象是極度負面，這會讓蔣萬安流失中間選民；再者，若幻想全盤接收「柯粉小草」，恐低估小草的自主性，蔣萬安執政4年，京華城案、大巨蛋漏水包庇財團等爭議都沒說清楚，現在選前告急了，才突然換上一副「跟民眾黨一家親」的媚態，令人感到虛偽與投機。「我只是在想，蔣寶有沒有想到一點？」趙曉慧示警，館長在直播間與夜市為蔣萬安造勢，言論肯定語不驚人死不休，容易擦槍走火，引起眾怒。選戰的最後一哩路，就是看誰「犯錯得少」，但蔣萬安找來館長，這個館長極容易出現的失控發言，恐怕讓蔣萬安團隊每天疲於奔命做危機處理，她最後更狠諷：「我實在看不懂這是什麼瞎操作？」