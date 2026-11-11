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睽違6年推出續作 前作全球玩家突破2500萬人

▲《我的世界：地下城 2》新增全新維度「Sift」，是自「終界」問世約15年以來，首度加入的全新世界。（圖／《我的世界：地下城 2》）

《我的世界》15年來首度新增世界 全新維度Sift登場

▲在「Sift」這個神祕而美麗的新維度中，充滿未知的敵方威脅、壯麗景觀以及等待玩家克服的嶄新考驗。（圖／《我的世界：地下城 2》）

最多4人組隊闖地下城 Switch、PS5實體版台灣售價848元

發行商 U&I Entertainment Japan 正式宣布，由 Mojang Studios 開發的動作角色扮演遊戲《我的世界：地下城 2》（Minecraft Dungeons II）Nintendo Switch 與 PlayStation 5 實體版，確定於2026年12月3日發售，各大實體遊戲門市與線上電商平台已陸續開放預購。作為風靡全球人氣作品的最新續作，《我的世界：地下城 2》是該系列睽違6年推出的全面升級之作，回顧前作自2020年5月首度推出以來，憑藉著爽快的動作打擊感與豐富的裝備收集系統，全球玩家人數已順利突破2500萬大關，至今依然深受不同年齡層冒險者的喜愛。本次冒險舞台迎來重大突破，英雄們將首次踏入全新維度「Sift」展開探索。這也是《我的世界》自「終界」問世約15年以來，首度加入的全新世界。在「Sift」這個神祕而美麗的新維度中，將充滿未知的敵方威脅、壯麗景觀以及等待玩家克服的嶄新考驗。在核心玩法層面，本作帶來了系列歷來規模最大的地下城探索冒險。遊戲在探索、戰鬥與裝備搭配上皆全面升級，玩家在挑戰主線與各類支線任務的過程中，能透過獲取的多樣戰利品與強力裝備，自由搭配出專屬於個人的戰鬥風格，迎戰更加遼闊世界中的強敵。除了豐富的單人探險內容外，本作支援1至4人同時遊玩。玩家既能選擇獨自勇闖危險的地下城，也可以與好友組隊合作闖關，共同迎戰未知強敵並解開重重謎團，攜手體驗充滿緊湊動作感、收集戰利品與團隊協作樂趣的冒險旅程。實體版商品資訊方面，Switch 與 PS5 實體標準版在台灣的建議零售價為新台幣848元，香港建議零售價則為港幣199元，遊戲分級為 12+。熱愛地牢冒險與 Minecraft 系列的玩家，可把握實體通路預購時機，於年末準備展開跨維度的冒險。