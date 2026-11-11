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統一超商和全家便利商店最新營收成績出爐！統一超商10月合併營收達320.78億元，年增7.26%；全家便利商店10月營收97.64億元，年增0.5%，兩家單月及前10月累計營收均創同期新高。隨著雙11購物節登場、氣溫逐漸轉涼，兩大超商也瞄準咖啡、鮮食、熱飲及家庭備餐需求，積極搶攻年底消費市場。統一超商10月合併營收320.78億元，較去年同期成長7.26%，前10月累計營收達3079.56億元，年增5.88%。統一超表示，10月受惠連假、萬聖節、跨界聯名商品及降溫換季商機，加上會員經營及轉投資事業表現亮眼，帶動整體營運成長；全家10月營收則為97.64億元，年增0.5%，前10月累計營收962.98億元，年增5.9%，單月及累計營收同樣創同期新高。截至10月底，全家總店舖數達4540家，較去年同期增加117家。從商品銷售來看，統一超指出，隨著天氣轉涼，秋冬新菜單、聯名麵包甜點，以及即食雞胸肉、蛋品等商品帶動鮮食業績成長近1成；旗下菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一精工及安源資訊等轉投資事業，也對整體營收有所挹注。全家則觀察到，消費者對早餐健康補給及便利即時食品的需求增加，10月熟食區業績上揚，其中茶葉蛋及蒸箱食品皆呈雙位數成長；麵包、吐司及蛋糕業績成長約1成，自有冷凍商品業績也成長2成，顯示居家即食及方便備餐商品仍有市場需求。此外，全家10月推出萬聖節巧克力主題商品，帶動相關業績成長近1成，並透過聯名商品及促銷活動刺激休閒食品買氣，持續拓展冷凍即食市場。隨著秋冬氣溫變化，超商競爭也從過去的便利性，進一步延伸至鮮食、現煮飲品、聯名商品及會員優惠。展望11月，統一超表示，將掌握雙11、黑色購物節及冬季食飲需求，結合會員服務、話題商品及跨通路整合，持續帶動消費動能。全家則將聚焦暖食、熱飲及家庭備餐三大需求，延續10月啟動的火鍋季布局，搭配雙11、季節商品及會員行銷，爭取年底消費商機。