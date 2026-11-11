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台北股市今（11）日開高走高，在台積電等權值股領軍下，加權指數終場大漲1,545.23點，以44,257.15點作收，漲幅達3.62%，成交金額為8,491.65億元，單日漲點寫下史上第6大紀錄。台積電（2330）同步強勢上攻，終場上漲110元，以2,395元作收，漲幅4.81%，收在當日最高價。台股今日開盤來到43,135.76點，較前一交易日收盤42,711.92點上漲423.84點，早盤即展現強勢。盤中指數持續走高，最低來到42,708點，最高衝上44,257.15點，終場維持高檔收市，全天上漲1,545.23點，漲幅3.62%，成交金額達8,491.65億元。回顧近期盤勢，台股11月9日大漲1,960.06點，11月10日再上漲1,050.22點，今日進一步大漲1,545.23點，連續3個交易日收紅，反彈氣勢延續。今日單日漲點更進入台股歷史前6大，市場買盤明顯集中在大型權值股。