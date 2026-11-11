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台灣人揭UNIQLO外套有弱點！一票店員幫反應

▲UNIQLO今年新品「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」皆附收納袋。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

敲碗成功！PUFFTECH輕暖科技外套「附收納袋」 感恩祭折扣

「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」貨號478571、487406，全都附贈同色收納袋，方便攜帶。

▲UNIQLO升級外套現在感恩祭優惠還現省300元。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

童裝款也加強「可機洗」功能！貼近家長需求

▲童裝款「PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」功能升級，現在感謝祭優惠也有300元折扣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

Roots秋冬新品！百貨週年慶優惠開跑

▲Roots Cabin經典系列，適合一家大小穿著。（圖／Roots www.roots.com.tw）

▲Roots秋冬新品溫暖療癒。（圖／Roots www.roots.com.tw）

UNIQLO日前向《NOWNEWS今日新聞》分享，收到台灣人10萬筆熱情回饋，成功為機車族量身打造防風保暖服飾熱賣到全球。官方再透露，冬天必買的PUFFTECH輕暖科技連帽外套也悄悄升級，店員接獲不少顧客反映，希望有收納袋方便攜帶，促使業者決定在今年推出的478571、487406新品，都附有同色收納袋；而且雙11感謝祭還現折300元，值得入手。UNIQLO每年從數萬筆顧客反饋中，持續改善商品、服務與購物體驗。台灣UNIQLO向《NOWNEWS今日新聞》記者分享，日本不只因應台灣顧客心聲，而為機車族量身打造防風保暖服飾，熱賣到全球。事實上，UNIQLO收到顧客不約而同反映，許多店員幫忙反應「如有附贈收納袋會更好，南部天氣早晚溫差大如有收納袋可整理放車廂。且外出遊玩可放收納袋隨身攜帶方便」；「更好攜帶的收納方式，會提升購買意願」。甚至發現，「10組客人裡面有5～7組詢問是否附贈收納袋。」官方證實！台灣人再度敲碗成功，UNIQLO今年推出的新品而且記者查詢官網，（原價1990元），現在入手現省300元好划算，推薦給怕冷的民眾參考。值得一提的是，UNIQLO童裝「PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」，也受到家長反饋「小朋友的衣物清洗較頻繁」，而強化了「可用洗衣機輕鬆清洗」的特性。官方建議，將衣物翻面後，放入洗衣袋清洗。受到父母稱讚「可機洗清潔很省事」，而且認同「機洗後也不變形」，大讚材質柔軟輕盈，保暖效果也很好。記者同樣查詢UNIQLO官網，加拿大休閒生活品牌Roots迎接秋冬，本季新品Cabin小木屋系列，延續創辦人對戶外生活與度假小屋風格的熱愛，以椒鹽灰為主軸，搭配紅、藍季節色、經典格紋與小木屋Cabin圖騰，營造自在舒適的秋冬氛圍。今年適逢Roots Taiwan 30週年，品牌持續以「Roots Taiwan 30 Together－因為一起，所以經典」為主題，推出溫暖療癒的作品。並配合百貨週年慶檔期即日起至12月陸續展開，Roots同步推出多重購物優惠，全系列商品8折，涵蓋皮件與寢具等品項，另有會員限定服飾優惠、滿額現抵及滿額贈禮；單筆消費折扣後滿新台幣8000元，即贈「電動椒鹽罐」一組。