我是廣告 請繼續往下閱讀

11月28日地方公職人員選舉倒數，台中市公辦電視政見發表會率先開跑。台中市選舉委員會今(11)日舉辦宣傳記者會表示，市長候選人電視政見辯論會將於17日晚間7時登場，市議員候選人發表會則自18日至22日分區播出；市民除可透過選委會YouTube平台收看直播外，全市5家有線電視系統亦同步播送並提供手語翻譯服務，協助市民作為神聖一票的決策參考。台中市選委會主任委員黃崇典指出，台中市第5屆市長、市議員、里長及和平區第4屆區長、區民代表選舉將於11月28日舉行。市長選舉共有3名候選人；市議員選舉劃分為17個選區，共101人符合資格角逐65席議員。為協助選民掌握各項施政主張，選委會特別規劃公辦電視政見發表會，提供候選人公開、公平的政策對話平台。針對關切的發表會流程，黃崇典說，市長候選人政見發表會採辯論形式，依序規劃「政見申論（每人10分鐘）」、「2位公正人士提問（每人每題回答5分鐘）」及「結論（每人5分鐘）」。發表會除11月17日晚間7時現場直播外，另於11月24日晚間6時安排電視重播1次，方便選民重溫政見亮點。市議員候選人政見發表會則自11月18日至20日分區錄影，每位候選人發表時間為15分鐘，並於18日至22日在各該選區電視頻道播出1次。有線電視收視頻道規劃為：台灣佳光、大屯有線電視為第4頻道（CH04）；豐盟、大台中數位及群健有線電視為第20頻道（CH20），每場次均安排手語翻譯，保障聽障朋友的收視權益。黃崇典表示，選務規模方面，本屆台中市市長選舉人數為237萬6,919人、市議員選舉人數為236萬9,254人，其中首投族達7萬7,228人；同日舉行的第22案全國性公民投票（廢除「非核家園」政策案），投票權人人數為243萬2,344人。為提升投票便利性，全市共設置1,980處投開票所，較上屆立委選舉增加78處，預計動員逾3萬名選務人力全力確保投開票作業順暢。選委會特別提醒，11月28日投票時間為上午8時至下午4時，選民須攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往指定投票所。當日採「領、領、投」方式，依序領取地方公職選票與公投票，圈選後分別投入指定票匭。由於投票當日全國戶政事務所暫停受理身分證補換發作業，選民務必提前檢查備齊相關證件。此外，市長候選人競選活動期間為11月13日至27日（15天），市議員為11月18日至27日（10天），里長為11月23日至27日（5天），每日競選活動時間均為上午7時至晚間10時。