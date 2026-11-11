我是廣告 請繼續往下閱讀

小S（徐熙娣）近幾年的容貌變化時常成為討論話題，這回連好友庾澄慶（哈林）都在節目上當面開起玩笑。哈林登上東森綜合台《小姐不熙娣》，聊到年齡和外貌保養，冷不防對小S說：「其實妳『饅化』情況不嚴重啦！」小S一聽立刻從座位上跳起來，當場反駁：「饅化？！饅化是有在注射耶！我根本沒注射！」哈林先是感嘆，女性面對外貌變化往往比男性辛苦，男人上了年紀，有時反而會被認為更有魅力。小S聽出話題不對，馬上追問：「所以你剛剛看到我，是覺得我臉哪裡變了是不是？」沒想到哈林竟接了一句「饅化不嚴重」，連一旁的派翠克都忍不住提醒：「講饅化很嚴重耶！」眼見小S反應激動，哈林趕緊收回玩笑：「我這個詞用不好，我用錯了，我不懂饅化的意思。」小S還索性叫哈林用手拍她的雙頰，哈林照做後連忙補上一句：「有啦，妳還好，還是很漂亮。」玩笑過後，小S也認真提起哈林過去說過的一句話：「寧願優雅地老去，也不要奇怪地美麗。」她坦言自己很認同，還透露曾有人跟她分享，因為被這句話打動，決定不再盲目做醫美。除了外貌，兩人也聊到出道多年後被認出的趣事。哈林自嘲有些年輕人已經不認識他，小S則爆料，老公也常問女兒：「妳知不知道妳媽媽以前有多紅？」讓還在主持節目的她忍不住回嘴：「Baby，我現在還有在主持節目耶！」這集《小姐不熙娣》將於今（11）日晚間10點在東森綜合台播出。