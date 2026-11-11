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▲《愛情白皮書》彭于晏（左2）是彭于晏的出道首作。（圖／翻攝自微博）

▲彭于晏（右）還曾進軍香港，和梁家輝（左）合拍《寒戰》。（圖／華映娛樂提供）

▲彭于晏近年多在陪毛孩，經常在天母體育館附近遛狗、運動。（圖／翻攝自彭于晏IG@yuyanpeng）

彭于晏過去靠電影《翻滾吧！阿信》、《激戰》、《破風》等代表作坐穩一線男神寶座，演技實力超狂，而他求學階段其實也是很會念書的學霸。移民加拿大的彭于晏，高中畢業後考上英屬哥倫比亞大學（UBC），成為經濟系學生，但他大二那年就被相中出道；為了把握當演員的機會，彭于晏才毅然決然選擇休學，返台成為藝人，放棄經濟系學位的大好前途。彭于晏出生在澎湖，自小父母離異，由母親一人打三份工辛苦撫養長大。童年時期的他一度是個體重近70公斤的小胖子，13歲時隨家人移民加拿大，靠著運動甩肉蛻變為陽光少年；懂事的彭于晏也將母親的辛苦看在眼裡，因此很認真念書，不過彭于晏並未念到畢業，2002年，當時正就讀大學二年級的彭于晏，因外婆過世，緊急返台奔喪，結果在此期間遇到小時候拍廣告時認識的導演楊大慶。楊導那時正在為偶像劇《愛情白皮書》選角，他看到彭于晏瘦成型男，立刻邀請他試鏡，最終彭于晏也真的出演了「瞿守治」一角，正式在台灣出道。走紅後，彭于晏面臨要回加拿大念書，還是繼續留在台灣拍戲的艱難抉擇，當時彭于晏認為，自己拍戲可以多賺錢，補貼家用，於是毅然決然選擇休學，從此踏上演員之路。彭于晏後來陸續拍了《戀香》、《仙劍奇俠傳》、《海豚愛上貓》、《我在墾丁*天氣晴》等多部戲劇作品，靠著陽光外型與深邃五官，澈底穩坐偶像劇一哥的地位。之後他更進攻大螢幕，主演電影《聽說》、《翻滾吧！阿信》都獲得好成績。彭于晏也因此紅到對岸，參演中國、香港的大製作電影《寒戰》、《黃飛鴻之英雄有夢》、《湄公河行動》等等，演藝事業達到巔峰。一直到2018年發生微博之夜「換座位風波」後，彭于晏才傳出疑似被李冰冰封殺，導致他戲約減少。不過也有一說是彭于晏想放慢工作腳步，好好過生活，所以近年才減少拍戲。而彭于晏後來也沒去補讀大學學歷，一直都只有高中畢業的文憑。還有一個演藝圈冷知識，原來他與張韶涵在溫哥華念的是同一所高中－溫斯頓邱吉爾中學（Sir Winston Churchill Secondary School），還剛好是同班同學，結果兩人後來都返台出道，張韶涵也沒有大學學歷。