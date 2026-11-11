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結束費城生涯轉戰波士頓塞爾提克後，九屆全明星前鋒「PG」喬治（Paul George）今（11）日首度重返費城富國銀行中心迎戰老東家。這場充滿恩怨情緒的重逢大戰中，喬治展現出無懈可擊的殺手本色，全場轟下賽季新高的36分，率領塞爾提克以123：101痛宰76人。然而比起精采的飆分秀，他在比賽暫停時向場邊挑釁球迷「怒比中指」的畫面在賽後引爆全美瘋傳；喬治在賽後受訪時更毫無悔意直言：「那個球迷像在叫狗一樣把球丟在地上叫我去撿，我當然比中指回敬他！」回顧喬治過去兩個賽季在費城的時光，雙方最終在緊張與不滿中分道揚鑣。此役是他披上綠衫軍戰袍後首次回到這座熟悉的球場，向來以兇悍聞名的費城球迷自然沒有放過他，自賽前球員介紹起便送上漫天的刺耳噓聲與嘲諷垃圾話。然而，這股敵意反而激發了喬治的極致準星。喬治全場出賽30分鐘，投籃手感火燙，飆進多顆高難度跳投與外線三分，一人獨攬全場最高的36分外帶5個籃板，徹底撕裂76人的外圍防線，早早為塞爾提克奠定20分以上的遙遙領先。就在比賽的一次死球期間，坐在場邊第一排的費城球迷持續朝他出言不遜。喬治在走回球場時，看似漫不經心卻極其精準地朝著該名球迷比出一記「中指」，挑釁意味十足。這一幕隨即被現場球迷手機與高畫質轉播鏡頭捕捉，在各大社群平台瘋狂洗版。賽後在更衣室接受知名隨隊記者達澤爾（Noa Dalzell）訪問時，喬治絲毫不避諱談及這個引爆爭議的不雅手勢，反而親自還原了事發經過：「當時場邊有個球迷表現得像個混蛋。」喬治直言不諱地怒轟：「他故意把球扔在地上，那副德行就像是把我當成一條狗，要我跑過去撿球或咬球一樣！任何一個正常的球迷，都會很有禮貌地把球傳回給球員。但他沒有，他選擇羞辱我，所以沒錯，我就轉過身直接回敬他一記中指！」喬治進一步表示，自己征戰聯盟多年，早已習慣客場球迷的言語攻擊與噓聲，但把球扔在地上當狗使喚的行為已經嚴重越過基本尊嚴的底線，因此他對自己的回擊舉動毫無遺憾。