「振聾發聵」是什麼意思、該怎麼念？音樂人羅大佑在節目上大罵賴清德、卓榮泰狼狽為奸，台北市長蔣萬安對於這番言論，以「振聾發聵」4個字形容，引發眾人關注。不少人第一次看到「聵」字，除了好奇「振聾發聵」怎麼唸，也想知道這句成語究竟代表什麼意思、有哪些正確用法。以下一次整理「振聾發聵」的讀音、字面解釋、意思、同義詞、反義詞及例句。
羅大佑批賴清德、卓榮泰「狼狽為奸」！蔣萬安4字回應引關注
羅大佑昨（10）日接受唐湘龍主持的《飛碟早餐》專訪，在節目中大罵總統賴清德與行政院長卓榮泰「一起狼狽為奸、不要臉」，並點名樂評人馬世芳「怎麼會變得這麼綠呢？」相關言論引發討論。
蔣萬安今（11）日出席現場活動被問及看法時，稱讚羅大佑是華語樂壇地位相當高的音樂人，長期關心社會議題、反映時代聲音，強調尊重羅大佑的立場與意見，執政黨應該傾聽民意，對於羅大佑的發言，他就4個字「振聾發聵」。
「振聾發聵」究竟是什麼意思、在稱讚什麼？這句成語並不是單純形容「聲音很大」，而是比喻透過強而有力的言論，讓原本麻木、沒有察覺問題的人受到震撼、醒悟。蔣萬安正是以「振聾發聵」肯定羅大佑針砭時事、勇於發聲的表現。
「振聾發聵」怎麼念？「聵」讀ㄎㄨㄟˋ 不是ㄍㄨㄟˋ
「振聾發聵」注音為ㄓㄣˋ ㄌㄨㄥˊ ㄈㄚ ㄎㄨㄟˋ，其中最容易讀錯、不知道怎麼念的是最後一個字「聵」，讀音為「ㄎㄨㄟˋ」（音同潰），不是「ㄍㄨㄟˋ」（音同貴）。
教育部《重編國語辭典修訂本》將「振聾發聵」解釋為「比喻大聲疾呼，以喚醒愚昧的人」，也作「發聾振聵」。
「振聾發聵」什麼意思？不是聲音大、而是能「叫醒人」
逐字拆開來看，「振」有震動、震撼的意思；「聾」指聽不見的人；「發」是啟發、使之受到震動；「聵」則指天生耳聾。
「振聾發聵」原本是形容聲音大到連耳聾的人都能感受到，後來引申為用強而有力的言論，喚醒原本糊塗、麻木或沒有察覺問題的人。
如果一個人的話很有力量、很震撼，能讓人突然意識到原本忽略的問題，就可以用「振聾發聵」來形容。
「振聾發聵」正確用法看這裡 4個例句一次學會
「振聾發聵」通常用來形容言論、聲音或觀點具有強烈震撼力，能夠喚醒人們、促使人重新思考，多半帶有正面肯定的意味。
常見用法包括：
「振聾發聵」常見的相關成語包括「發聾振聵」，兩者意思相近，都是透過有力言論喚醒人的意思。
如果是比較常見、白話的表達方式，可依照不同語境使用「發人深省」、「震撼人心」、「醍醐灌頂」，但這些詞的使用情境並不完全相同。
至於「振聾發聵」的相關反義詞，如果要表達對外界言論毫無反應、沒有受到影響，則可使用「無動於衷」、「麻木不仁」、「充耳不聞」。
資料來源：教育部《重編國語辭典修訂本》
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羅大佑昨（10）日接受唐湘龍主持的《飛碟早餐》專訪，在節目中大罵總統賴清德與行政院長卓榮泰「一起狼狽為奸、不要臉」，並點名樂評人馬世芳「怎麼會變得這麼綠呢？」相關言論引發討論。
蔣萬安今（11）日出席現場活動被問及看法時，稱讚羅大佑是華語樂壇地位相當高的音樂人，長期關心社會議題、反映時代聲音，強調尊重羅大佑的立場與意見，執政黨應該傾聽民意，對於羅大佑的發言，他就4個字「振聾發聵」。
「振聾發聵」究竟是什麼意思、在稱讚什麼？這句成語並不是單純形容「聲音很大」，而是比喻透過強而有力的言論，讓原本麻木、沒有察覺問題的人受到震撼、醒悟。蔣萬安正是以「振聾發聵」肯定羅大佑針砭時事、勇於發聲的表現。
「振聾發聵」注音為ㄓㄣˋ ㄌㄨㄥˊ ㄈㄚ ㄎㄨㄟˋ，其中最容易讀錯、不知道怎麼念的是最後一個字「聵」，讀音為「ㄎㄨㄟˋ」（音同潰），不是「ㄍㄨㄟˋ」（音同貴）。
教育部《重編國語辭典修訂本》將「振聾發聵」解釋為「比喻大聲疾呼，以喚醒愚昧的人」，也作「發聾振聵」。
「振聾發聵」什麼意思？不是聲音大、而是能「叫醒人」
逐字拆開來看，「振」有震動、震撼的意思；「聾」指聽不見的人；「發」是啟發、使之受到震動；「聵」則指天生耳聾。
「振聾發聵」原本是形容聲音大到連耳聾的人都能感受到，後來引申為用強而有力的言論，喚醒原本糊塗、麻木或沒有察覺問題的人。
如果一個人的話很有力量、很震撼，能讓人突然意識到原本忽略的問題，就可以用「振聾發聵」來形容。
「振聾發聵」通常用來形容言論、聲音或觀點具有強烈震撼力，能夠喚醒人們、促使人重新思考，多半帶有正面肯定的意味。
常見用法包括：
這場演講內容深刻，許多觀點都令人感到振聾發聵。「振聾發聵」同義詞、反義詞有哪些？「發人深省」最常見
作家以犀利文字揭露社會問題，文章可說是振聾發聵。
他的一席話振聾發聵，讓現場許多人開始重新思考這個問題。
「振聾發聵」常見的相關成語包括「發聾振聵」，兩者意思相近，都是透過有力言論喚醒人的意思。
如果是比較常見、白話的表達方式，可依照不同語境使用「發人深省」、「震撼人心」、「醍醐灌頂」，但這些詞的使用情境並不完全相同。
至於「振聾發聵」的相關反義詞，如果要表達對外界言論毫無反應、沒有受到影響，則可使用「無動於衷」、「麻木不仁」、「充耳不聞」。
資料來源：教育部《重編國語辭典修訂本》