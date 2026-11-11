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藍營大咖分線領軍 蔣萬安拚街頭動員

沈伯洋辦音樂祭破圈！邀觀望選民「多揪一個人」

2026台北市長選戰進入最後倒數，選前陸戰動員也逐漸升溫，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋，雙雙鎖定11月14日推出大型活動，正面較勁。蔣萬安競選總部將舉辦「安心台北，有你有我」大遊行，號召支持者走上街頭，並由盧秀燕、石舫亘等人分線領軍；沈伯洋則選在二二八和平紀念公園舉辦「洋流音樂祭」，邀集多組樂團及音樂人演出，主打不必先選邊、只要來聽歌，藉由不同形式凝聚支持力量。兩人一邊拚組織動員、一邊搶市民參與，選前陸戰火力正式升級。蔣萬安競選總部5日公布大遊行規劃，活動以「安心台北，有你有我」為主題，預計11月14日下午2時開始集結，2時30分正式出發，並安排黃、藍兩條路線。黃線從競選總部、也就是敦化北路與南京東路口出發，由蔣萬安與競總主委盧秀燕領軍；藍線則從大安森林公園新生南路、信義路三段口起步，由蔣萬安牽手妻子石舫亘帶隊。兩路隊伍將在大巨蛋前會合，接著一同前往市府，預計下午4時舉行「安心大會師」。蔣萬安表示，近期走訪市場及街頭時，不少市民主動將愛心貼紙貼在他身上，讓他感受到支持與鼓勵，也認為這代表市民期待一座能安心生活、安定打拚的城市。他強調，好的政策、好的團隊及台北的進步都應該「安可」，希望支持者在14日站出來，將對他的鼓勵與對台北的期待化為實際行動。競總總幹事羅智強則說，「安心台北」代表蔣萬安以施政成果讓市民安心，「有你有我」則象徵城市未來需要全民共同參與，盼藉由遊行凝聚支持力量。這場大遊行也將展現國民黨在台北的組織動員力，競總執行總幹事徐巧芯表示，活動以愛心為主要元素，鼓勵民眾穿戴愛心圖案服飾或配件，也能到現場及競總領取官方「安心貼」，並規劃親子、毛孩都能參與的活動。台北市議會議長戴錫欽指出，蔣萬安過去4年的市政表現受到市民關注，先前競總成立及近期市場、夜市掃街也獲得熱烈回響，這次台北市黨部及國民黨籍議員都將加入助講，盼擴大集結各界支持者。國民黨團書記長徐弘庭則將遊行訴求連結理性民主，表示近期有民眾反映選舉期間出現錯假訊息及標籤式攻擊，呼籲支持者以實際行動支持理性討論、拒絕不實訊息。競總也表示，兩條遊行路線最後將在市府前匯聚，象徵延續過去4年的施政成果，一步一腳印邁向更精彩、榮耀的下一個4年。另一方面，沈伯洋也將14日的選戰活動安排在二二八和平紀念公園，推出下午2時至晚間7時的「洋流音樂祭」。沈伯洋表示，這是一場屬於所有台北人的音樂祭，不需要先選邊，也不用懂政治，只要來聽歌、玩活動，感受城市的另一種可能；他也特別呼籲身邊仍在觀望、尚未決定支持對象的朋友一起參加，強調「你多揪一個人，洋流就大一點」，盼透過市民參與擴大支持聲量。洋流音樂祭演出陣容包括「拍謝少年」、「P!SCO」、「青虫aoi」、「陳明章&福爾摩沙淡水走唱團」以及「宅邦戰隊OTAKUNI」；此外，傑利、偉旻、鄭宜雰、林加安、史茵茵、邵大倫等音樂人也將現場演唱市民共創曲《台北順起來》，沈伯洋則預計與歌手周自從合唱。現場還安排吉祥物「奔奔」及「抱抱」與民眾見面、集章兌換壓克力吊牌及版畫體驗等活動，希望讓民眾從午後一路玩到傍晚。目前也已開放捐款，凡捐款1128元可領取限定的「小水滴」應援毛巾，每人最多2條，總數限量8000條，捐款至11月13日中午12時截止，僅限14日洋流祭活動現場掃描QR Code領取，不提供寄送服務，逾期未領將全額退款。除了14日的音樂祭，沈伯洋隔天15日還預計前往士林、北投，展開「台北大洋流」車隊壓軸掃街，詳細活動安排尚未公布。從蔣萬安號召藍營要角上街遊行，到沈伯洋透過音樂祭吸引市民參與，再接續車隊掃街，藍綠陣營都選在選前關鍵時刻加強地面動員，試圖將支持聲量轉化為實際選票。