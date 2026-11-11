我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團今(11)日舉行記者會，質疑彰化伸港工程弊案，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻、何欣純競選總部發言人林俊裕及律師顧問團發言人王翼升隨後召開記者會回應，批評藍營移花接木進行選舉操作，並出具判決書反駁指控。律師王翼升表示，伸港納骨堂案已於 2022 年（111）年由最高法院判決定讞。根據確定判決，全案犯罪主謀為國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰，其勒索回扣 828萬餘元遭判刑定讞並沒收犯罪所得；判決書全文公開可查，全案並未涉及何欣純任何環節，指控毫無依據。周永鴻與林俊裕則批評，國民黨開記者會指控他人，卻避談自家人涉貪遭重判定讞的事實，是「做賊喊捉賊」。周永鴻質疑，國民黨未先檢討當年提名的首長涉貪，反倒藉由舊案影射抹黑，無權談論市政清廉，市民亦難以放心將市府兩千億預算交給藍營治理。何欣純競選團隊最後表示，選戰應回歸政策與願景，未來若入主市府，各項公共工程均會恪遵採購與利益衝突迴避法令，以公開透明接受嚴格監督。