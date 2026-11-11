八方雲集近期出現隱藏新吃法，有Threads網友熱烈推薦紹辣乾麵配玉米濃湯，形容兩者混合後像帶有甜鹹滋味的辣白醬，辣度也降低、吃起來帶有麻奶味，連小孩都能接受，甚至連湯汁都喝光。「好吃到發瘋，我可以連續吃一個禮拜」。貼文曝光後迅速累積數百萬瀏覽，吸引不少人跟著實測，就連外送員都透露近期已接近送出10單相關組合，但也有網友光看畫面就難以接受，意外掀起正反兩派討論。
八方雲集隱藏吃法爆紅！紹辣乾麵倒進玉米濃湯吸朝聖
原PO近日在Threads發文表示，自己看到網路流傳的新吃法，便買了八方雲集的紹辣乾麵與玉米濃湯，將兩者混合一起享用。實際嘗試後，她認為這個組合意外合拍，原本的辣味被濃湯中和，吃起來像帶有甜鹹風味的辣白醬，也有點類似麻奶口感，連最後的湯汁都喝得一乾二淨。
原PO提到，自己平常能吃辣，但加入玉米濃湯後辣度明顯降低，小孩吃了也能接受，讓她不禁大讚這個神搭配：「好吃到發瘋，我可以連續吃一個禮拜⋯」
也有人表示，自己原本就有類似吃法，通常只會加入半碗玉米濃湯，避免湯汁太多影響乾麵口感；還有人建議再加皮蛋豆腐，讓整體風味更豐富。連外送員都透露，這周光是配送這種組合就快有10單。
不過，這種吃法並非人人買單，有網友看到玉米濃湯倒入乾麵的畫面，先被外觀勸退，「真的有夠噁，無法接受」、「我覺得分開吃就好，已試吃完」、「嘔吐物，不好意思」，也有網友認為，紹辣乾麵本身油脂就不少，再加入玉米濃湯，可能讓整體更加油膩。
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原PO近日在Threads發文表示，自己看到網路流傳的新吃法，便買了八方雲集的紹辣乾麵與玉米濃湯，將兩者混合一起享用。實際嘗試後，她認為這個組合意外合拍，原本的辣味被濃湯中和，吃起來像帶有甜鹹風味的辣白醬，也有點類似麻奶口感，連最後的湯汁都喝得一乾二淨。
原PO提到，自己平常能吃辣，但加入玉米濃湯後辣度明顯降低，小孩吃了也能接受，讓她不禁大讚這個神搭配：「好吃到發瘋，我可以連續吃一個禮拜⋯」
也有人表示，自己原本就有類似吃法，通常只會加入半碗玉米濃湯，避免湯汁太多影響乾麵口感；還有人建議再加皮蛋豆腐，讓整體風味更豐富。連外送員都透露，這周光是配送這種組合就快有10單。
不過，這種吃法並非人人買單，有網友看到玉米濃湯倒入乾麵的畫面，先被外觀勸退，「真的有夠噁，無法接受」、「我覺得分開吃就好，已試吃完」、「嘔吐物，不好意思」，也有網友認為，紹辣乾麵本身油脂就不少，再加入玉米濃湯，可能讓整體更加油膩。