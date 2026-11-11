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📍2026年亞冠賽各國平均年齡

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將正式點燃戰火，攤開參賽4國的球員名單，中華隊與韓國隊以平均年齡22.7歲並列本屆賽會最年輕球隊。本屆年紀最長球員為日本隊29歲左投森田駿哉，最年輕選手為韓國隊投手金太亨、外野手朴在賢以及澳洲隊外野手Max Durrington、投手Rubens Romero，3人皆為19歲。此外，由於澳洲隊組隊困難，經各隊同意後，放寬參賽資格為25歲以下，超齡球員也不受3張外卡限制。根據亞冠賽比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為「24歲以下」或是「入團3年以內」的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。本屆中華隊經過一週集訓與2場熱身賽驗收成果，選出最終的28名球員，平均年齡為22.7歲，在參賽4支球隊中，與韓國隊並列最年輕的球隊。陣中年紀最長的前3名球員為味全龍李超、樂天桃猿陳克羿以及統一獅高偉強，3人皆為27歲，其中李超與陳克羿為外卡資格，高偉強則是入職棒不到3年，以一般資格入隊。日本隊方面，全隊平均年齡24.3歲，為參賽球隊中最年長，共有4名選手年滿27歲。讀賣巨人隊森田駿哉29歲、養樂多燕子隊松本健吾27歲、福岡軟銀鷹隊正木智也27歲以及巨人隊佐々木俊輔27歲，其中正木智也以外卡資格入選，另外3人入職棒年資都不到3年。韓國隊平均年齡為22.7歲，與中華隊並列最年輕，全隊最年長前3名分別是樂天巨人隊韓東熙27歲、崔浚鏞25歲、三星獅隊金智讚25歲，3人皆為外卡球員。此外，陣中起亞虎隊金太亨、朴在賢年僅19歲，與澳洲隊Max Durrington、Rubens Romero並列為本屆賽事最年輕選手。澳洲隊平均年齡24.1歲，排名參賽隊伍第2年長。年紀最長前3名分別是Jordan Power 28歲、Liam Doolan 28歲以及Alex Hall 27歲。由於亞冠賽時程與U23世界盃撞期，澳洲隊安排部分選手參與U23，因此組隊較為困難，後經各隊同意，將參賽選手年齡放寬至25歲以下，陣中共有6位選手曾參與今年初的WBC經典賽。日本隊：24.3歲澳洲隊：24.1歲中華隊：22.7歲韓國隊：22.7歲