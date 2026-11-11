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讚柯黃蔣江有智慧！盧秀燕看好藍白合「全國遍地開花」

台北市長蔣萬安今（11）日晚間將與台灣民眾黨6名市議員候選人合體，引爆政壇高度關注。身兼蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕上午受訪時強調，藍白雙方必須汲取2024年的慘痛教訓，面對2026九合一大選，藍白陣營「非合不可」，唯有團結攜手才能贏得勝選；她更樂觀透露，「今年的藍白合在台中、在台北都會開花結果！」盧秀燕今日上午出席水湳自動駕駛巴士首航典禮，媒體聯訪時特別關心選戰最新布局。針對台北市長蔣萬安自明日起正式請假全心投入連任選戰，今晚更將率先與民眾黨6位「小雞」候選人合體開直播，引發外界解讀此舉意在讓台北市打頭陣，成為放眼2028大選的藍白合關鍵示範區。對此，盧秀燕直言「合則兩利，分則兩半」，她回顧2024年總統大選時，在野陣營正是因為藍白分裂，才讓民進黨以少數民意驚險當選。她語重心長地指出，各界必須深刻吸取上一次的教訓，2026大選唯有兩黨團結合作才能跨越門檻迎向勝利，藍白兩大陣營在這次選舉中沒有分裂的本錢。談及各陣營領袖的整合默契，盧秀燕盛讚蔣萬安、江啟臣，以及柯文哲前主席與現任民眾黨主席黃國昌，全都是非常成熟、富有智慧的政治人物。她指出，經過這段時間幾位關鍵領袖的耐心溝通與全力促成，雙方整合已見曙光。盧秀燕信心滿滿地表示，藍白合作在台北市與台中市都已具備深厚基礎，甚至在台北市即將率先開花結果；她很有把握今年的藍白合在台中、台北兩都必定能繳出漂亮成績單，攜手爭取最終勝選。盧秀燕最後更進一步期許，藍白合的效應與合作模式，不應僅止於台中市與台北市兩座指標性城市，大家更殷切期盼這股在野團結的力量能夠跨越地域限制，在今年年底的大選中於「全國遍地開花」，為台灣政治開創正向新局。