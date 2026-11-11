我是廣告 請繼續往下閱讀

借《童年》談彩虹 蔡英文：讓不同的孩子安心做自己

72歲「音樂教父」羅大佑近日登上唐湘龍主持的廣播節目《飛碟早餐》，除了批評民進黨執政，更點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴及前監察院長陳菊都未婚、未育，引發外界熱議。對此，蔡英文引用羅大佑的經典歌曲《童年》感性表示，那道彩虹如今已經一起畫進台灣法律與孩子的生命裡，她最後更強調：「我確實沒有自己的孩子，但我用盡全力，守護台灣的每一個孩子。」蔡英文稍早透過臉書發聲，提及羅大佑的《童年》陪伴許多台灣人成長，歌詞裡有童年的孤單、對長大的期待，也有水彩和蠟筆無法描繪出的彩虹。她認為，台灣每個孩子都曾對未來懷抱好奇與想像，也期待長大後能過自己想要的生活。「我確實沒有自己的孩子。」不過，蔡英文直言，當年當選總統時，最大的願望就是「留下一個更好的台灣」，讓每個孩子都能擁有不必孤單的童年。她也期盼，不同特質、不同樣貌的孩子，不會因為自己的不同而感到害怕，每個期待長大的孩子，都能安心做自己、自由去愛。蔡英文進一步提到，過去用水彩、蠟筆畫不出來的那道彩虹，如今已經透過眾人努力，真正畫進台灣的法律，也走進每個孩子的生命。這段話也被外界解讀為呼應台灣同志婚姻平權及多元性別權益的發展。面對羅大佑將她未婚、未育一事拿出來評論，蔡英文沒有直接點名反擊，而是從自己的生命經驗出發，將焦點轉向孩子的成長環境與社會包容，她在文末寫下：「我確實沒有自己的孩子，但我用盡全力，守護台灣的每一個孩子。」貼文曝光短短不到半小時，已經飆破3萬人按讚力挺。