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輝達執行長黃仁勳承認婚外情，外遇對象為疑似中國女間諜的新加坡Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang），美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動，引發國家安全及企業治理疑慮。中媒《財新網》與紐約時報更披露，黃樂自2015年起便在上海和熙投資管理有限公司擔任核心股東與高管，與公司創始人、實際控制人「康偉」為夫妻關係。根據紐約時報報導，多年來，黃樂的生活一直圍繞著上海繁華的金融圈展開。報導引述見過黃樂的人士說法稱，她與中美兩國的科技企業高管都能輕鬆打交道。紐時提到，黃樂在中國與一名叫康偉的商業夥伴關係密切。知情人士透露，這名現年51歲的基金經理在中國投資者和Megaspeed員工面前一直被介紹是黃樂的丈夫，但無法核實兩人是否確實結婚。中媒財新也引述多位知情人士稱，黃樂和康偉為夫妻，康偉原活躍於證券研究領域，後轉戰買方，32歲執掌中海基金，成為中國私募基金巨頭的少壯派。報導指出，黃樂2015年加入康偉創辦的和熙投資，獲轉讓25%股權，紐時則提到，康偉年紀輕輕便嶄露頭角，2000年代就以精明的股市策略師聞名。到了2010年代，他開始涉足私募股權投資，包括投資網路遊戲公司。根據監管文件，中國的證券監管機構曾至少兩次因康偉未披露其在上市公司的持股情況而對他處以罰款。他也曾與其他投資者爭奪公司的控制權。紐時引述一名知情人士表示，康偉曾炫耀黃樂與輝達執行長黃仁勳的關係，並利用這種關係為他們的企業籌集資金。黃樂偶爾與康偉一起公開露面。2023年8月兩人曾參觀位於中國東部城市南京的一家有國資背景的汽車科技公司。另一美國科技媒體The Information提到，黃樂和丈夫、姊妹成立多間公司，其中上海世紀利通成立4個月就獲輝達優先供貨，至少75億美元、約2340億的輝達晶片因此運往中國。