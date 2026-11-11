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黃仁勳是輝達創辦人也沒用？律師：董事會有權撤換

▲黃仁勳與妻子羅莉結婚超過40年，若未來離婚且適用美國加州法律，將涉及夫妻共同財產分配。（圖／俄勒岡州立大學X@OregonState）

黃仁勳離婚股票要分一半？律師揭財產分配關鍵

輝達執行長黃仁勳承認婚外情，外媒報導，與黃仁勳有親密關係的女子疑似涉及中國情報蒐集，輝達董事會已啟動獨立調查，並委託外部律師介入。黃仁勳身為輝達創辦人，真的可能被董事會撤換？若未來與妻子離婚，市值龐大的輝達股票又該怎麼分？恩典法律事務所黃亦揚律師指出，外遇不等於洩密，也不代表會立即失去執行長職位，但如果調查涉及重大利益衝突或公司機密外洩，確實可能影響黃仁勳的職位，至於離婚財產，也不是直接把股票除以二，還要考量夫妻是否簽訂婚前或婚後財產協議、股票取得時間、是否屬於共同財產等。黃仁勳1993年共同創辦輝達，至今帶領公司超過30年，也是輝達成為全球AI晶片龍頭的重要人物，黃仁勳發生爭議，董事會真的有權讓他下台嗎？黃亦揚律師表示，答案是「可以」，因為創辦人與執行長在法律上是兩種不同的身分。創辦人代表創立公司的歷史身分，但執行長屬於公司的經營管理職務，必須接受董事會監督。依照美國上市公司的公司治理制度，董事會有權監督經營團隊，並依公司章程決定是否更換執行長。若調查發現黃仁勳涉及重大利益衝突、刻意隱瞞重要資訊，或使公司面臨重大法律風險，董事會就可能採取管理措施，甚至決定撤換執行長，不一定要等到刑事判決確定。黃亦揚分析，雖然黃仁勳擁有創辦人的特殊地位，加上多年來帶領輝達創造亮眼成績，可能獲得不少董事及股東支持，但他並非擁有絕對控制權。因此，若董事會依法作出撤換決議，黃仁勳仍可能失去執行長職位。不過，目前輝達董事會仍公開支持黃仁勳，並未宣布撤換或要求其辭職。黃仁勳若與妻子離婚，龐大的輝達股票是否必須分出一半？黃亦揚律師指出，黃仁勳與妻子1985年結婚，輝達則於1993年創立，代表輝達大部分的成長與財富累積，都發生在兩人的婚姻存續期間。黃仁勳夫妻長期居住美國加州，如果未來離婚適用加州法律，就會涉及「夫妻共同財產制」。原則上，婚姻期間取得的共同財產，離婚時應平均分配，但婚前原有財產，以及特定贈與、繼承所得，則可能屬於個人財產。不過，黃亦揚提醒，這不代表黃仁勳名下的所有輝達股票，都可以直接除以二分給妻子，實際仍須考量夫妻是否簽訂婚前或婚後財產協議、股票取得時間、是否屬於共同財產，以及股票透過信託或其他架構持有的實際權利安排。加州採取無過失離婚制度，原則上不會因為一方外遇，就自動讓另一方多分財產。至於台灣的離婚財產分配制度，黃亦揚說明，若夫妻適用法定財產制，離婚時通常涉及婚後剩餘財產差額分配，與加州共同財產制度不同。