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交易年份與時間 交易雙方球隊 喬治新東家獲得 原球隊換回之籌碼內容 原球隊後續效益與「起飛」成果 2017年7月 溜馬 ➔ 雷霆 保羅喬治 1. 歐拉迪波（Victor Oladipo） 2. 沙波尼斯（Domantas Sabonis） • 歐拉迪波加盟首季即奪下年度最佳進步獎（MIP）、入選年度第三隊與防守第一隊，入選兩屆明星賽。 • 沙波尼斯在溜馬蛻變為明星中鋒，兩度入選全明星賽，後續更換來哈利伯頓（Tyrese Haliburton）奠定溜馬新生代建隊基石。 2019年7月 雷霆 ➔ 快艇 保羅喬治 1. 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander） 2. 加里納利（Danilo Gallinari） 3. 5個首輪選秀籤（包含快艇與熱火未受保護籤） 4. 2個首輪選秀互換權 • 亞歷山大迅速躍升為年度MVP熱門候選人、年度第一隊超巨與聯盟得分榜常客。 • 豐富的選秀資產直接助雷霆選進威廉斯（Jalen Williams）等核心班底，讓雷霆在短短數年間完成極致重建，躍居西區第一戰力強權。 2026年休賽季 76人 ➔ 塞爾提克 保羅喬治 1. 杰倫布朗（Jaylen Brown） • 塞爾提克迎來完美契合塔圖姆的頂級無球射手與側翼大鎖，開季10戰喬治2度飆破35分，並在直接對決中狂轟36分率隊登上東區第一。 • 76人得到布朗後陣地戰進攻效率反落至聯盟墊底，布朗受困情緒與犯規問題，首場倒戈對決正負值-27淪為全場最差。

▲NBA波士頓塞爾提克隊今（11）日作客費城76人隊主場，明星前鋒喬治（Paul George）全場22投14中、包含狂飆6記三分球瘋砍全場最高的36分。（圖／美聯社／達志影像）

▲波士頓塞爾提克前鋒喬治（Paul George）首度重返費城主場，過程中朝場邊挑釁球迷比出不雅手勢，賽後怒批對方將球扔地上宛如把球員當狗使喚。（圖／路透／達志影像）

NBA波士頓塞爾提克隊今（11）日作客費城以123：101痛宰76人隊，在這場全美矚目的焦點恩怨局中，36歲明星前鋒喬治（Paul George）展現聯盟頂尖的實力，全場出賽30分鐘狂砍全場最高36分、5籃板，第四節單節獨攬14分率隊戰勝老東家。生涯多次在重磅交易中被當作核心包裹、屢遭球迷戲稱為「NBA最強交易籌碼」的喬治，此役用最無情的投射表現手刃前東家，以場上實力向全聯盟宣示自己絕非任人擺布的交易附屬品。縱觀喬治波瀾壯闊的職業生涯，他往往處於聯盟地震級交易的暴風眼中心，但也因每次轉隊換回的籌碼皆讓前東家迅速暴富崛起，長年被部分球迷揶揄為「NBA最強交易籌碼」與「最會幫別人建隊的球星」。2017年溜馬將合約剩一年的喬治送往雷霆，換回歐拉迪波（Victor Oladipo）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）；結果兩人來到印第安那後雙雙迎來大爆發入選全明星賽，歐拉迪波更奪下年度最佳進步獎，讓溜馬無縫銜接重建。2019年雷霆快艇世紀交易更是經典，雷霆將剛打出雙一隊身價的喬治交易至快艇，換來當時的新秀亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、加里納利（Danilo Gallinari）以及多達5個首輪籤與2個互換權；如今亞歷山大蛻變為年度MVP候選人與聯盟一線巨星，雷霆更藉由選秀籤選進威廉斯（Jalen Williams）等核心班底，一躍成為高居西區龍頭的超級強權。今年夏天發生的塞爾提克、76人互換案，綠衫軍追逐阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）失利後，將FMVP布朗（Jaylen Brown）送往費城，而76人則將喬治當作匹配籌碼打包送出。外界原先看衰已過顛峰的喬治淪為綠衫軍無奈接盤的次選，認為76人再次完成了一筆升級交易。然而誰還記得喬治當年在溜馬也曾經是東區一方之霸，到了雷霆更曾經單季拿到「雙一陣」是聯盟中與詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）並稱的頂尖小前鋒。雖然近年因傷無法回到巔峰，但仍不致於被貶為負面價值的人物。喬治本季在波士頓的爆發，迅速粉碎了所有質疑。喬治此前效力76人的兩個賽季中，例行賽加季後賽合計出戰87場，僅僅有過1次單場得分突破35大關；如今轉披綠衫軍戰袍短短出賽10場，喬治便已2度砍下35+（分別為揭幕戰的38分與本場的36分）。本場面對76人，喬治全場22投14中、三分球11投6中，尤其在關鍵第四節塔圖姆（Jayson Tatum）場邊調節體能時，喬治挺身而出接管戰局，一人連轟3記三分彈獨攬14分，帶領綠衫軍拉出一波21比3的毀滅性海嘯，一口氣將領先優勢擴大至24分鎖定勝局。喬治在命中最後一記殺死比賽的三分球後仰天怒吼，賽後受訪時直言：「第四節為傑森（塔圖姆）爭取休息時間超級重要，這樣他回歸時就不需要背負重新掌控比賽的壓力。我們徹底擊潰了他們，那一球就是殺死比賽的致命一擊！」比賽期間還發生了一段插曲，當球滾到場邊底線時，一名76人主場球迷竟挑釁地將球砸在地上，喬治對此強硬比出中指回敬。談及此舉，喬治直率回應：「那個球迷表現得就像個混蛋，他看著我的眼睛把球扔在地上，彷彿我是要去幫他撿球的狗一樣，所以我用中指作為回應。」相較於布朗全場9投4中僅拿13分、領到4次犯規且在場淨輸27分（正負值-27全場最爛）的迷失狀態，喬治在攻防兩端以全明星等級的+17正負值完勝對手，也重新證明自己仍是聯盟中出色的攻守俱佳球星。