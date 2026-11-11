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唱紅〈用心良苦〉、〈曲終人散〉、〈趁早〉等歌曲的59歲歌手張宇，多年前罹患「僵直性聲音痙攣」，為了養病淡出演藝圈八年，不過今（11）日早上，他無預警在臉書公開一張近照，並幽默寫下「中老年人重返職場」，白髮蒼蒼的他看起來在後台準備妝髮，讓許多歌迷超興奮期待他回歸。張宇多年前罹患罕病「僵直性聲音痙攣」，不只唱歌受到影響，嚴重時就連日常說話都有困難，雖然四處求醫但卻無法根治，但張宇私下並未放棄，每天持續練唱，希望盡可能維持自己的歌唱狀態，不過他還是在2018年宣布無限期停工，之後便鮮少公開演出。停工期間，張宇將生活重心轉向家庭，時而打高爾夫球，還陪父親走過了人生最後一段路，直到今年4月，他現身在游鴻明的演唱會當嘉賓，時隔八年再次開金嗓，聲音依舊讓歌迷相當感動。今日張宇再度曬出後台工作照，並且配文寫下「中老年人重返職場」，照片中他雖然白髮蒼蒼，但氣色看起來相當好，事隔多年再次重返職場的他，令人相當好奇他即將回歸歌壇，希望可以再次聽到他的靈魂嗓音。