我是廣告 請繼續往下閱讀

拋基隆捷運五大方針 童子瑋評謝國樑方案有不確定性

謝國樑基捷方案不含大武崙 童子瑋：幫助產業就要直達大武崙

對於基隆捷運議題，基隆市長候選人童子瑋今（11）日拋出五大方針，強調捷運最重要的就是要蓋得出來，而市長謝國樑「挖隧道」方案，地質、地下水、環評能不能過關？不知道，基隆要發展產業，就要創造就業機會，交通建設更要服務產業發展。而謝國樑方案並沒有直達大武崙，自己的規劃則是讓捷運經過長庚醫院、國家新城，一路延伸到大武崙，連結產業與生活圈，讓更多人有機會在基隆工作、生活。童子瑋今日拋出捷運與台鐵問題的五大方針，希望說明完之後，就不打算再把選前寶貴的時間，花在無止境的政治攻防上。因為無論未來誰擔任市長，捷運能不能實現、市民的生活能不能改善，都是長期願景問題，而不是最急迫的工作。首先是捷運最重要的事情，就是要蓋得出來。謝國樑的「挖隧道」方案，要在自強隧道旁再挖一條隧道，地質、地下水、環評能不能過關？不知道。出入口還要經過狹窄的安樂路，創價學會基隆會館、老大公廟及周邊民宅都可能要拆除，這些問題都沒有說清楚，捷運怎麼可能蓋得出來？自己則認為，利用既有台鐵路廊進入市區，才是最值得優先推動的方向。第二，捷運要蓋得出來，基隆不可能只靠自己。童子瑋說，基隆沒有捷運局，專業與執行量能都有限，必須爭取中央與雙北合作。不同方案都需要專業評估、精算經費，通過交通部審查，才能真正推動。這是任何一位市長都必須面對的現實，而謝國樑現在提出的第二階段方案，還沒有完成中央核定，不是謝市長說可以就可以。第三，捷運要幫助產業，就要直達大武崙。童子瑋表示，基隆要發展產業，就要創造就業機會，交通建設更要服務產業發展。謝國樑目前的第二階段方案並沒有直達大武崙，自己的規劃則是讓捷運經過長庚醫院、國家新城，一路延伸到大武崙，連結產業與生活圈，讓更多人有機會在基隆工作、生活。第四，完整規劃交通，台鐵與捷運才能雙贏。童子瑋提到，捷運是長期建設，眼前更要先解決通勤問題。他會先改善國道客運、接駁與市區公車路網，建立完整的公共運輸系統。未來捷運進入市區，也可以研究臨時軌施工，搭配高架化或地下化，讓台鐵與捷運共構並存，盡可能降低施工對通勤的影響。第五，捷運是市政問題，不要變成政治標籤。童子瑋提到，捷運與台鐵都是攸關基隆未來幾十年的重大建設，不同方案當然可以討論，也應該透過中央部會評估、專家研究、公聽會與地方座談，讓全市一起溝通、凝聚共識。認為政策主張，但城市建設需要更多溝通和討論的時間，否則就會變成雙層巴士、鴨子船這種先上路、後檢討的爭議市政。最後童子瑋說，自己會把更多時間留給基隆真正需要解決的問題，剩下的選舉時間，會把時間放在更重要的城市的建設與發展，因為還有好多事情想讓市民朋友知道。