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▲《當風吹來奈義町》被國際影媒盛讚，更說這是深田晃司最優秀的作品。（圖／金馬影展）

▲石橋靜河的精湛演出，獲日本名導濱口龍介盛讚「至今仍在耳畔迴盪」。（圖／金馬影展）

獲選今年坎城影展金棕櫚獎主競賽片的新片《當風吹來奈義町》由松隆子、石橋靜河、松山研一演出，深田晃司執導與編劇。該片靈感源自日本劇作家平田織佐的獲獎舞台劇《東京筆記》，歷時9年籌備，將故事背景從東京移轉至岡山縣奈義町，在依山而建的當代美術館與旖旎的田園風光中，編織出一部融合日常對話、歷史傷痕與性別認同的細膩傑作。片中有濃烈的臺灣元素，甚至認同臺灣的同婚政策，並邀請創作歌手鄭宜農獻唱主題曲〈路邊開花〉，在坎城紅毯放送時引發感動與話題。深田晃司受金馬執委會之邀，將於本周末11月14日抵臺參加《當風吹來奈義町》映後座談及宣傳電影，並於周日早上出席記者會。《當風吹來奈義町》在金馬影展所有座位秒殺一空，電影將於12月4日正式在臺上映。《當風吹來奈義町》由日本巨星松隆子、石橋靜河與松山研一等共同演出，也是深田晃司拍片至今最堅強的卡司陣容。該片劇情圍繞著兩位女藝術家――建築師友梨（石橋靜河 飾）和雕塑家寄子（松隆子 飾）的相遇與相知。活躍於東京與臺灣兩地的建築師友梨，趁著假期拜訪她前夫的姊姊—雕塑家寄子，並擔任她的雕塑模特兒。期間更與寄子的青梅竹馬好浩（松山研一 飾），以及兩位初萌同性情感的高中生春樹與圭太產生了交集。一連串看似日常的偶遇，卻打破了小鎮的平靜，逐層剝開主角們各自刻意迴避的過往。電影獲國際影媒《每日銀幕》（Screen Daily）盛讚「女性情感深刻動人」，片中石橋靜河的精湛演出，甚至連日本名導濱口龍介看完都盛讚：「至今仍在耳畔迴盪！」。在《當風吹來奈義町》中，松隆子與石橋靜河的互動獲國際影媒《IndieWire》稱之「超越理解的感動」。松隆子豁達外表下，深埋著對逝去親人的摯愛；石橋靜河則精準捕捉了剛失婚女性的迷惘與破碎的內心。兩位女性深夜在雕刻室裡的對手戲，為彼此的生命傷痕找到了療癒的可能。特別的是，片中小鎮雖一片安詳卻非遺世獨立，導演深田晃司讓電影在靜謐中呼應了現今世界與社會：讓充滿蟲鳴、風聲的奈義町，不時傳來沉重的隆隆砲火聲，呼應著電視裡的俄烏戰爭新聞。日本年輕人對臺灣同婚制度的嚮往，更是堪稱一絕。另外，深刻感受臺語所承載歷史厚度的深田晃司，特別在片中加入臺灣民謠〈天黑黑〉。劇情藉由從高雄返回日本的友梨，以及片中青少年對多元性向、自我認同與同婚自由的討論，呼應著臺灣的當代社會。深田晃司邀請鄭宜農獻唱主題曲〈路邊開花〉。他親自撰寫日文原詞，再由金曲歌王謝銘祐改寫為臺語、配樂師沛沛譜曲，以極具電影感的旋律，完美呼應了片中的靜謐氛圍。鄭宜農溫柔且堅韌的嗓音，緊扣松隆子與石橋靜河兩位女主角片中的命運，「即使在不被注意的荒涼角落，生命依然能找到裂縫、在路邊開出花來」，將這份微小卻強大的女性生命力展現得淋漓盡致，帶給觀眾極具震撼力的療癒感，獲權威影媒《RogerEbert.com》盛讚，更稱這是深田晃司至今最出色的作品。