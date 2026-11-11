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軍公教警消後援會成立 賴士葆等人南下力挺

推AI行政減負 張嘉郡盼公務員、教師回歸專業

主張定期檢討退休給付 完善在地安老支持

雲林縣長候選人張嘉郡今（11）日出席軍公教警消後援會聯合成立大會，退休警察人員協會、消防退休人員協會及退伍軍人協會等眾多社團代表與鄉親到場支持。張嘉郡在會中提出「尊重專業、減輕負擔、保障退休、安心生活」四大政策願景，承諾未來若當選縣長，將全力捍衛軍警公教同仁的合法權益與尊嚴，做大家最堅強的後盾。張嘉郡親自將戰旗授予後援會總會長、雲林縣退休警察人員協會理事長楊王辛，後援會副會長、雲林縣消防退休人員協會理事長林和前致贈象徵「好彩頭」的吉祥物，後援會副會長、中華民國各級公教退休人員總會監事林培竹送上象徵「凍蒜」的花束，後援會副會長、雲林縣退伍軍人協會理事長陳明財獻上象徵「包中」的粽子，展現軍公教警消支持張嘉郡接棒的團結氣勢。前國策顧問劉盛良、全國公教軍警消聯合總會長林水吉、國民黨資深立委賴士葆今日南下力挺張嘉郡與斗六市長候選人黃尤美，呼籲大家要支持為弱勢、為基層、為農民爭取福利的張嘉郡。張嘉郡表示，軍公教警消前輩將一生最精華的歲月奉獻給國家，無論是在前線保衛治安、出生入死救災，還是在基層默默推動公務，這份將大半輩子奉獻給公眾的使命感令人深深敬佩。針對現職公教人員減壓措施，張嘉郡指出，將全面盤點機關與學校重複填報及繁瑣文書流程，推動「AI行政減負」，導入智慧行政工具減少不必要的作業。同時，推動「教師教學支持方案」，充實學校行政支援人力，並提供AI教學工具與數位教材，讓公務同仁能專注於政策創新，也讓老師有更多時間陪伴學生，讓教育回歸專業。在退撫照顧方面，張嘉郡表示，未來將結合退輔體系與產學資源，建立退役軍警消就業媒合與職能培訓機制，協助投入智慧農業、無人機及資訊安全等新興領域，開創第二人生。此外，她也會關注退休所得保障，主張中央應綜合考量物價變動與經濟成長，定期檢討退休給付調整機制，並完善退休生活支持體系。「政府的運作與社會的安定，仰賴每一位軍公教警消的付出。」張嘉郡表示，前輩們累積的管理紀律與專業能力，是雲林非常珍貴的力量。未來期待與各基層社團攜手，從權益捍衛、職涯發展到在地安老，建立更緊密的合作關係，讓政府資源與民間力量相互結合，將寶貴經驗化為推動地方發展的重要動能。賴士葆表示，軍公教警消一生為國家奉獻，近年來卻在年金縮減與物價飛漲的雙重壓力下，面臨生活與尊嚴的挑戰，他肯定張嘉郡過去在立法院時，就積極捍衛軍公教警消的權益，是與他並肩作戰的戰友，呼籲在場的軍公教警消前輩務必集中選票支持張嘉郡，守護軍公教警消的權益。