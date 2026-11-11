資深音樂人羅大佑近日上媒體人唐湘龍的廣播節目，談及選舉議題時，突然點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人「沒有子女，不會為下一代想太多」，疑似有歧視未婚生育的女性之嫌，對此，台北101董事長賈永婕感到震驚，發文痛批：「可怕的老舊思維！」
點名蔡英文、蕭美琴 羅大佑：他們不像我們有子女
羅大佑在節目中評論時政和選舉議題，先是提及族群感受並呼籲民眾投票，接著提到副總統蕭美琴、前總統蔡英文、前監察院長陳菊沒有結婚、沒有生小孩，賴清德兒子在美國，「他們不像我們有子女，對於下一代我們想得很多，這些人不會想太多的，覺醒吧台灣人！」
開轟羅大佑言論 賈永婕：生不生是個人的人生選擇
此話一出，賈永婕稍早在臉書分享登上時尚雜誌封面的照片，標題文案寫著「致不一樣的我們」，她在配文寫下：「什麼年代了，還有人要評論女性有沒有生小孩。可怕的老舊思維！生不生孩子，是個人的人生選擇，不是社會的評分標準。」
貼文一發布，網友紛紛附和：「被點名的女性選擇不生育我們尊重，而且她們選擇將自己最菁華的青春歲月奉獻給國家和人民，更是值得欽佩」、「我們的子宮到底關那些怪人什麼事」、「戀曲1990...笑話2026」、「沒水準的人才會認為女性沒生孩子是多罪惡的事」、「生不生小孩其實是個人的思維及權利，任何人都管不了！」
資料來源：賈永婕臉書
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羅大佑在節目中評論時政和選舉議題，先是提及族群感受並呼籲民眾投票，接著提到副總統蕭美琴、前總統蔡英文、前監察院長陳菊沒有結婚、沒有生小孩，賴清德兒子在美國，「他們不像我們有子女，對於下一代我們想得很多，這些人不會想太多的，覺醒吧台灣人！」
此話一出，賈永婕稍早在臉書分享登上時尚雜誌封面的照片，標題文案寫著「致不一樣的我們」，她在配文寫下：「什麼年代了，還有人要評論女性有沒有生小孩。可怕的老舊思維！生不生孩子，是個人的人生選擇，不是社會的評分標準。」
貼文一發布，網友紛紛附和：「被點名的女性選擇不生育我們尊重，而且她們選擇將自己最菁華的青春歲月奉獻給國家和人民，更是值得欽佩」、「我們的子宮到底關那些怪人什麼事」、「戀曲1990...笑話2026」、「沒水準的人才會認為女性沒生孩子是多罪惡的事」、「生不生小孩其實是個人的思維及權利，任何人都管不了！」
資料來源：賈永婕臉書