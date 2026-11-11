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◼︎台北市11月12日停水範圍

▲台北市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月12日停水範圍

▲新北市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月12日停水範圍

▲桃園市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月12日停水範圍

▲台南市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月12日停水範圍

▲高雄市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月12日停水範圍

▲宜蘭縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月12日停水範圍

▲彰化縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲彰化縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月12日停水範圍

▲南投縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月12日停水範圍

▲雲林縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月12日停水範圍

▲嘉義縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月12日停水範圍

▲花蓮縣11月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月12日（週四）在以及總共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台北還有長達7小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月12日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月12日10時至14時(共4小時)📍停水地區中正區：黎明里忠孝西路一段66號至館前路71號公車站前(直接用水戶:停水6戶)🕦影響時間：11月12日09時至16時(共7小時)📍停水地區南港區：舊莊街二段195-246號和232巷8-16號和200巷2-12號和286巷1-2號和225巷3-13號和232巷臨14號之1 (直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：11月12日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月12日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月12日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月12日09時至16時(共7小時)停水原因：重大民生污水工程📍停水地區中壢區：福壽九街、福壽十一街、福州一街、福州二街。🕦影響時間：11月12日09時至18時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月12日09時至18時(共8小時)停水原因：水利局箱涵管線改遷📍停水地區山上區：南州里、明和里。🕦影響時間：11月12日08時至17時(共9小時)停水原因：水利局箱涵管線改遷📍停水地區新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。🕦影響時間：11月12日0時至05時(共5小時)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區彌陀區：中山路、中正北路、中正南路、中正西路、中正路、仁愛街、光和北路、光和路、忠孝路、新生街、民權街、海尾路、進學路、青和街、靖和街。🕦影響時間：11月12日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月12日13時至17時(共4小時)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區壯圍鄉：塭底路。礁溪鄉：塭底路、車路頭路。🕦影響時間：11月12日23時至13日05時(共6小時)停水原因：分區計量管網維護作業📍停水地區北斗鎮：三民街、中山路一段、中山路二段、中正路、中興街、中華路、元市街、光仁街、光復路、光華街、地政路、學府路、宮前街、宮後街、復興路、文苑東路、文苑路一段、斗苑路一段、神社路、舜苑街、西德街。田尾鄉：中山路一段、中山路二段、建平路一段。🕦影響時間：11月12日09時30分至14時30分(共5小時)停水原因：用戶新裝工程新舊管線改接。📍停水地區芬園鄉：稻香路、護岸街一段。南投縣草屯鎮：中投公路、墩煌路四段、新豐路、溪南路、稻香路、草屯一交流道、防汎路。🕦影響時間：11月12日23時至13日05時(共6小時)停水原因：管網建制工程及漏水調查小區封閉確認作業📍停水地區名間鄉：大廈巷、出林虎路一段、名中街、名山路、名山路一段、名山路二段、名松路一段、頂廓巷、庄仔巷、小崎巷、新厝路等範圍。🕦影響時間：11月12日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程停水施工📍停水地區口湖鄉：中正路75巷🕦影響時間：11月12日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程停水施工📍停水地區古坑鄉：棋山🕦影響時間：11月12日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程停水施工📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月12日13時至17時(共4小時)停水原因：新裝工程管線連接📍停水地區新城鄉：佳林村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。