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林一、盧昱曉首度搭檔演出《折月亮》，從醉酒椅子吻到VR登月約會，兩人的曖昧戲接連掀起討論。戲外林一替盧昱曉撐傘、整理頭髮的舉動，也讓劇迷直呼「嗑到了」。身高188公分的林一與盧昱曉相差約23公分，盧昱曉透露，這個身高差剛剛好，擁抱時她能清楚聽見林一的心跳聲。《折月亮》改編自竹已同名小說，是繼《偷偷藏不住》、《難哄》之後「南蕪三部曲」的最終章。盧昱曉飾演有社交恐懼的雲厘，與高中時期暗戀的傅識則（林一飾）重逢後，鼓起勇氣主動靠近。第7集裡，傅識則背喝醉的雲厘回家，沒想到她一坐下就拉住他的襯衫，兩人意外親上，讓原本誰也沒說破的曖昧有了轉折。林一最喜歡的是兩人搭乘「追光號」體驗VR登月的橋段。雲厘在模擬失重時沒站穩，傅識則一把將她攬入懷中，兩人四目相對，她心跳快到遊戲被迫中止。沒想到看似鎮定的傅識則，心跳也早已超標。這場戲幾乎全在綠幕前拍攝，兩人還得戴上VR眼鏡、吊鋼絲演出失重感，拍現代劇卻有種在古裝劇裡飛天的感覺。盧昱曉最喜歡的則是溫泉民宿告白戲。她說傅識則不擅長講甜言蜜語，卻會記住雲厘說過的話，默默布置好場地，再假裝不經意地提醒她晚上會點燈。戲外林一也有不少貼心舉動，兩人共撐一把傘時，他會把傘往盧昱曉那側傾斜；拍抱起她的戲時，發現她的頭髮可能被勾住，也主動伸手幫忙整理。盧昱曉笑說，被林一背起來時視野完全不同，雙腳落地後，感覺海拔突然降了一層樓。《折月亮》正在愛奇藝國際版獨家熱播。