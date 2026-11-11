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針對資深音樂人羅大佑受訪時怒嗆民進黨政府，並稱「現在外省人被欺負得夠慘了」，甚至點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人，稱他們沒有結婚生子，對下一代不會想太多等說法。對此，民進黨立委王世堅今（11）日受訪強調，「我完全不接受，這是對單身女性的歧視」，大家都尊重音樂教父，但批評不能逾越分寸；綠委郭昱晴則說，女性生不生小孩、結不結婚，應該尊重女性個人的決定。羅大佑近日接受媒體人唐湘龍節目專訪，除了提到「現在外省人被欺負得夠慘了」，還談及行政院長卓榮泰不副署，怒斥總統賴清德、卓榮泰狼狽為奸，也提到蔡英文、蕭美琴、陳菊沒子女等，呼籲「覺醒吧台灣人」。台北市長蔣萬安今受訪時，以「振聾發聵」形容羅大佑的發言，稱這是文化人展現風骨的表現，並表示執政黨應該傾聽民意。民進黨下午舉行中常會，王世堅會前受訪時表示，他一向尊重羅大佑，大家都尊稱為音樂教父。不過，他認為，文化跟音樂的好壞，不是教父可以去認證的，文化跟音樂的好壞，要由全體受眾、全體社會感受，真正的搖滾精神、文化精神，是連教父都可以被質疑的，這才是真正的音樂、搖滾跟文化的精神。王世堅提到，羅大佑質疑音樂或者文化圈，這20年來比較沒有進步、原地踏步，若純粹是以市場，以受不受歡迎、廣為流行來看，有失偏頗，流行不代表就是優質，冷門也不代表說它就是不好。王世堅提到，他不批評音樂教父，畢竟以前他曾經崇拜羅，不過羅有一句話他絕對不接受，就是稱蔡英文、蕭美琴、陳菊三位沒有子嗣、沒有兒孫子女，所以他們不會去考量、不會為下一代著想，「這一句，我完全不接受，這是對單身女性的歧視」。王世堅提到，現在社會現在有多少單身的女性？可能就抱持終身不婚的啊，那怎麼樣？難道他們就不會為社會的下一代著想嗎？這一個想法，是一種歧視，「這句話我徹底反對」，他認為羅要尊重每個人，「我尊重你音樂教父，大家都尊重音樂教父，但是批評不能逾越一些起碼的分寸，不能對單身女士去歧視，這就是一個尊重」。此外，綠委郭昱晴受訪也說，台灣是非常多元的社會，女性生不生小孩、結不結婚，應該尊重女性個人的決定，若要做這樣的連結，認為沒有生小孩所以對下一代是不負責任的，「我覺得這個連結有點超過了」。郭昱晴提到，每個人在台灣都有言論的自由，對方現在也許想要激起一些對立、衝突，尊重其發言，但不贊同羅的論點，「我想，他開心就好」。