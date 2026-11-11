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NBA今日賽果（2026年11月11日）

客隊 主隊 比分（客：主） 勝隊最高得分 敗隊最高得分 密爾瓦基公鹿 紐約尼克 85：117 布倫森（23分） 哈克斯（16分） 波士頓塞爾提克 費城76人 123：101 喬治（36分） 馬克西（24分） 洛杉磯快艇 鳳凰城太陽 110：133 古德溫（18分） 加蘭（13分） 邁阿密熱火 猶他爵士 115：109 阿德托昆博（30分） 彼得森（25分） 奧蘭多魔術 沙加緬度國王 107：100 華格納（33分） 拉文（31分） 奧克拉荷馬雷霆 波特蘭拓荒者 103：123 里拉德（25分） 亞歷山大（26分）

時間 客隊 主隊 盤口讓分／大小分預測 賽前焦點看點 08:00 華盛頓巫師 印第安那溜馬 溜馬-3.5（225.5） 戴維斯與楊恩率巫師作客印城挑戰溜馬 08:00 克里夫蘭騎士 紐約尼克 尼克-3.5（221.5） 簽下巨約手感冰封的哈登客場背水一戰 08:00 波士頓塞爾提克 多倫多暴龍 塞爾提克-7.5（215.5） 登頂東區龍頭的綠衫軍背靠背挑戰暴龍 09:00 聖安東尼奧馬刺 芝加哥公牛 馬刺-15.5（240.5） 文班亞馬率9連勝黑衫軍強勢踢館風城 09:00 丹佛金塊 曼菲斯灰熊 金塊-3.5（228.5） 西區前段班強權正面交鋒硬碰硬 09:00 洛杉磯湖人 密爾瓦基公鹿 湖人-11.5（232.5） 唐西奇延續開季MVP神級火力出戰低迷公鹿 09:00 布魯克林籃網 紐奧良鵜鶘 鵜鶘-4.5（229.5） 普爾面對籃網尋求主場反彈止敗 10:00 奧蘭多魔術 猶他爵士 魔術-4.5（217.5） 苦吞9連敗的爵士背靠背主場力抗魔術 10:30 金州勇士 休士頓火箭 火箭-6.5（221.5） 柯瑞率8連勝勇士客場硬碰青年軍火箭 11:00 奧克拉荷馬雷霆 波特蘭拓荒者 待定 雷霆背靠背續戰波特蘭尋求復仇之戰

NBA例行賽今（11）日迎來多場激戰，東區戰局出現重大洗牌，波士頓塞爾提克隊在倒戈面對舊主的喬治（Paul George）狂轟36分帶領下，以123：101打爆費城76人隊豪取4連勝，正式以9勝2負戰績超車登頂東區第一寶座；另一端邁阿密熱火隊則在阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂砍30分11籃板且生涯得分超越「手套」佩頓（Gary Payton）的里程碑之夜，以115：109力克猶他爵士隊，送給爵士慘澹的9連敗持續在西區墊底。此外，衛冕軍紐約尼克隊狂勝密爾瓦基公鹿隊32分，讓開季僅拿1勝的公鹿苦吞7連敗淪為全聯盟爐主。塞爾提克作客費城的焦點戰役中，綠衫軍完全不受罰球5比28的極端差距影響，全場狂飆22記三分彈。今夏被交易至波士頓的明星前鋒喬治重返費城手感大爆發，全場22投14中、包含外線11投6中狂轟全場最高的36分，第四節個人獨攬14分直接粉碎老東家防線。塔圖姆（Jayson Tatum）同樣挹注21分、6籃板，更在比賽中上演突破單臂隔扣詹姆斯（LeBron James）的名場面。反觀倒戈面對前東家的76人球星布朗（Jaylen Brown）全場僅得13分且正負值-27為全場最差，最終綠衫軍以22分差大勝，戰績躍居東區榜首。熱火作客鹽湖城迎戰殘陣爵士，當家球星阿德托昆博全場出賽繳出30分、11籃板與4助攻的霸氣統治力，末節更頻頻上演關鍵暴扣穩住勝局；此役過後，阿德托昆博生涯總得分正式超越傳奇名宿佩頓，躍居NBA歷史總得分榜第39位。爵士後衛彼得森（Darryn Peterson）攻下25分、貝利（Ace Bailey）挹注23分，雖在末節一度將23分落後縮小至個位數，但關鍵時刻科利爾（Isaiah Collier）犯滿離場無力回天，熱火終場以115：109收下2連勝，爵士則慘吞9連敗在西區敬陪末座。衛冕軍尼克坐鎮麥迪遜花園廣場迎戰近況低迷的公鹿，次節尼克防線徹底封鎖對手，單節打出32比13的窒息式攻勢奠定勝基；下半場中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）展現禁區破壞力，全場狂轟21分、16籃板的大號雙十，布倫森（Jalen Brunson）高效進帳23分，率領尼克以117：85血洗公鹿32分，近7戰狂奪6勝拉出4連勝；公鹿則吞下苦澀的7連敗，開季1勝10負與爵士並列全聯盟戰績最差。太陽隊今日克服背靠背出賽劣勢，在主場展現排山倒海的外線火力，全隊狂轟22記三分球、7人得分上雙，古德溫（Jordan Goodwin）替補飆進6記三分拿下全隊最高18分，布克（Devin Booker）貢獻17分5助攻，終場太陽以133：110痛宰快艇隊。奧蘭多魔術隊則在華格納（Franz Wagner）狂砍33分的帶領下，以107：100力退拉文（Zach LaVine，31分）坐鎮的沙加緬度國王隊；波特蘭拓荒者隊老將里拉德（Damian Lillard）攻下25分，攜手全隊以123：103爆冷大勝由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，26分）領軍的奧克拉荷馬雷霆隊。