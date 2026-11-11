NBA例行賽今（11）日迎來多場激戰，東區戰局出現重大洗牌，波士頓塞爾提克隊在倒戈面對舊主的喬治（Paul George）狂轟36分帶領下，以123：101打爆費城76人隊豪取4連勝，正式以9勝2負戰績超車登頂東區第一寶座；另一端邁阿密熱火隊則在阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂砍30分11籃板且生涯得分超越「手套」佩頓（Gary Payton）的里程碑之夜，以115：109力克猶他爵士隊，送給爵士慘澹的9連敗持續在西區墊底。此外，衛冕軍紐約尼克隊狂勝密爾瓦基公鹿隊32分，讓開季僅拿1勝的公鹿苦吞7連敗淪為全聯盟爐主。
塞爾提克打爆76人重返東區龍頭 喬治36分搶戲恩怨局
塞爾提克作客費城的焦點戰役中，綠衫軍完全不受罰球5比28的極端差距影響，全場狂飆22記三分彈。今夏被交易至波士頓的明星前鋒喬治重返費城手感大爆發，全場22投14中、包含外線11投6中狂轟全場最高的36分，第四節個人獨攬14分直接粉碎老東家防線。
塔圖姆（Jayson Tatum）同樣挹注21分、6籃板，更在比賽中上演突破單臂隔扣詹姆斯（LeBron James）的名場面。反觀倒戈面對前東家的76人球星布朗（Jaylen Brown）全場僅得13分且正負值-27為全場最差，最終綠衫軍以22分差大勝，戰績躍居東區榜首。
字母哥飆30分超越傳奇佩頓 爵士逆襲未果吞9連敗
熱火作客鹽湖城迎戰殘陣爵士，當家球星阿德托昆博全場出賽繳出30分、11籃板與4助攻的霸氣統治力，末節更頻頻上演關鍵暴扣穩住勝局；此役過後，阿德托昆博生涯總得分正式超越傳奇名宿佩頓，躍居NBA歷史總得分榜第39位。
爵士後衛彼得森（Darryn Peterson）攻下25分、貝利（Ace Bailey）挹注23分，雖在末節一度將23分落後縮小至個位數，但關鍵時刻科利爾（Isaiah Collier）犯滿離場無力回天，熱火終場以115：109收下2連勝，爵士則慘吞9連敗在西區敬陪末座。
尼克32分痛宰公鹿豪取4連勝 公鹿7連敗聯盟墊底
衛冕軍尼克坐鎮麥迪遜花園廣場迎戰近況低迷的公鹿，次節尼克防線徹底封鎖對手，單節打出32比13的窒息式攻勢奠定勝基；下半場中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）展現禁區破壞力，全場狂轟21分、16籃板的大號雙十，布倫森（Jalen Brunson）高效進帳23分，率領尼克以117：85血洗公鹿32分，近7戰狂奪6勝拉出4連勝；公鹿則吞下苦澀的7連敗，開季1勝10負與爵士並列全聯盟戰績最差。
太陽隊今日克服背靠背出賽劣勢，在主場展現排山倒海的外線火力，全隊狂轟22記三分球、7人得分上雙，古德溫（Jordan Goodwin）替補飆進6記三分拿下全隊最高18分，布克（Devin Booker）貢獻17分5助攻，終場太陽以133：110痛宰快艇隊。
奧蘭多魔術隊則在華格納（Franz Wagner）狂砍33分的帶領下，以107：100力退拉文（Zach LaVine，31分）坐鎮的沙加緬度國王隊；波特蘭拓荒者隊老將里拉德（Damian Lillard）攻下25分，攜手全隊以123：103爆冷大勝由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，26分）領軍的奧克拉荷馬雷霆隊。
NBA今日賽果（2026年11月11日）
NBA明日賽程（2026年11月12日，台灣時間）
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塞爾提克作客費城的焦點戰役中，綠衫軍完全不受罰球5比28的極端差距影響，全場狂飆22記三分彈。今夏被交易至波士頓的明星前鋒喬治重返費城手感大爆發，全場22投14中、包含外線11投6中狂轟全場最高的36分，第四節個人獨攬14分直接粉碎老東家防線。
塔圖姆（Jayson Tatum）同樣挹注21分、6籃板，更在比賽中上演突破單臂隔扣詹姆斯（LeBron James）的名場面。反觀倒戈面對前東家的76人球星布朗（Jaylen Brown）全場僅得13分且正負值-27為全場最差，最終綠衫軍以22分差大勝，戰績躍居東區榜首。
熱火作客鹽湖城迎戰殘陣爵士，當家球星阿德托昆博全場出賽繳出30分、11籃板與4助攻的霸氣統治力，末節更頻頻上演關鍵暴扣穩住勝局；此役過後，阿德托昆博生涯總得分正式超越傳奇名宿佩頓，躍居NBA歷史總得分榜第39位。
爵士後衛彼得森（Darryn Peterson）攻下25分、貝利（Ace Bailey）挹注23分，雖在末節一度將23分落後縮小至個位數，但關鍵時刻科利爾（Isaiah Collier）犯滿離場無力回天，熱火終場以115：109收下2連勝，爵士則慘吞9連敗在西區敬陪末座。
衛冕軍尼克坐鎮麥迪遜花園廣場迎戰近況低迷的公鹿，次節尼克防線徹底封鎖對手，單節打出32比13的窒息式攻勢奠定勝基；下半場中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）展現禁區破壞力，全場狂轟21分、16籃板的大號雙十，布倫森（Jalen Brunson）高效進帳23分，率領尼克以117：85血洗公鹿32分，近7戰狂奪6勝拉出4連勝；公鹿則吞下苦澀的7連敗，開季1勝10負與爵士並列全聯盟戰績最差。
太陽隊今日克服背靠背出賽劣勢，在主場展現排山倒海的外線火力，全隊狂轟22記三分球、7人得分上雙，古德溫（Jordan Goodwin）替補飆進6記三分拿下全隊最高18分，布克（Devin Booker）貢獻17分5助攻，終場太陽以133：110痛宰快艇隊。
奧蘭多魔術隊則在華格納（Franz Wagner）狂砍33分的帶領下，以107：100力退拉文（Zach LaVine，31分）坐鎮的沙加緬度國王隊；波特蘭拓荒者隊老將里拉德（Damian Lillard）攻下25分，攜手全隊以123：103爆冷大勝由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，26分）領軍的奧克拉荷馬雷霆隊。
|客隊
|主隊
|比分（客：主）
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|密爾瓦基公鹿
|紐約尼克
|85：117
|布倫森（23分）
|哈克斯（16分）
|波士頓塞爾提克
|費城76人
|123：101
|喬治（36分）
|馬克西（24分）
|洛杉磯快艇
|鳳凰城太陽
|110：133
|古德溫（18分）
|加蘭（13分）
|邁阿密熱火
|猶他爵士
|115：109
|阿德托昆博（30分）
|彼得森（25分）
|奧蘭多魔術
|沙加緬度國王
|107：100
|華格納（33分）
|拉文（31分）
|奧克拉荷馬雷霆
|波特蘭拓荒者
|103：123
|里拉德（25分）
|亞歷山大（26分）
|時間
|客隊
|主隊
|盤口讓分／大小分預測
|賽前焦點看點
|08:00
|華盛頓巫師
|印第安那溜馬
|溜馬-3.5（225.5）
|戴維斯與楊恩率巫師作客印城挑戰溜馬
|08:00
|克里夫蘭騎士
|紐約尼克
|尼克-3.5（221.5）
|簽下巨約手感冰封的哈登客場背水一戰
|08:00
|波士頓塞爾提克
|多倫多暴龍
|塞爾提克-7.5（215.5）
|登頂東區龍頭的綠衫軍背靠背挑戰暴龍
|09:00
|聖安東尼奧馬刺
|芝加哥公牛
|馬刺-15.5（240.5）
|文班亞馬率9連勝黑衫軍強勢踢館風城
|09:00
|丹佛金塊
|曼菲斯灰熊
|金塊-3.5（228.5）
|西區前段班強權正面交鋒硬碰硬
|09:00
|洛杉磯湖人
|密爾瓦基公鹿
|湖人-11.5（232.5）
|唐西奇延續開季MVP神級火力出戰低迷公鹿
|09:00
|布魯克林籃網
|紐奧良鵜鶘
|鵜鶘-4.5（229.5）
|普爾面對籃網尋求主場反彈止敗
|10:00
|奧蘭多魔術
|猶他爵士
|魔術-4.5（217.5）
|苦吞9連敗的爵士背靠背主場力抗魔術
|10:30
|金州勇士
|休士頓火箭
|火箭-6.5（221.5）
|柯瑞率8連勝勇士客場硬碰青年軍火箭
|11:00
|奧克拉荷馬雷霆
|波特蘭拓荒者
|待定
|雷霆背靠背續戰波特蘭尋求復仇之戰