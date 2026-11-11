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▲台灣KidZania門票價格是否比日本貴？以日本東京KidZania為例，最貴的是旺季上午。（圖／翻攝自官網）

▲台灣KidZania門票價格是否比日本貴？以日本東京KidZania為例。（圖／翻攝自官網）

▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，獨家體驗職業為中醫師。（圖／官方提供）

台灣首座兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei」即將於11月24日在南港LaLaport登場，試營運兒童票1,400元、成人票700元，門票將於11月17日下午2點開賣。究竟台灣票價比日本貴嗎？《NOWNEWS》記者比價發現，日本東京KidZania兒童票淡季最低約789元、旺季最高1641元；成人票則約478元至706元，台灣KidZania門票價格是否比日本貴？以日本東京KidZania為例，官方採分時段、平假日、官方制定旺季浮動票價，且一日有分兩場，第一場為上午9點至下午3點（可玩6小時），第二場則為下午4點至晚上9點（可玩5小時），以日本東京KidZania票價來看，最貴的是旺季第1部（上午場），兒童票（3至12歲）及青少年票（13至15歲）均為7,900日圓，成人票（16歲以上）為3,400日圓。以1日圓約新台幣0.2077元換算，兒童票約1,641元、成人票約706元。至於最便宜的則是平日第2部（下午場），兒童票及青少年票均為3,800日圓，成人票為2,300日圓，換算台幣後，兒童票約789元、成人票約478元。與台北試營運票價相比，台北兒童票1,400元，介於東京平日最低價與旺季最高價之間；成人票700元，則與東京旺季票價相近，但比平日最低票價高出約222元。想搶先體驗KidZania台北，試營運門票將於11月17日下午2點開放購買，官方網站及Trip.com都是指定購票管道。建議民眾開賣前先完成平台會員註冊及登入，並留意信用卡優惠、平台折價券與結帳手續費。開賣後可同步比較兩個平台的最終結帳金額，確認相同日期、票種及入場條件，再選擇價格較低的管道購買。由於試營運期間採限額入場，且不開放現場購票，若有指定日期需求，建議提早準備搶票，避免熱門場次售完。購票平台：官方網站及Trip.com（官網建置中，11/17上線）開放購票時間：11月17日下午2點營業時間：試營運期間的營業時間平日為9:00-17:00、週末為10:00-18:00票價：孩童票（3-17歲）每張1400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號