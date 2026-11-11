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▲謝宜君（左）、陳隨意（右）結婚28年有懷疑過對方？夫妻倆表示都沒有：「我們幾乎工作24小時在一起，沒有機會！」（圖／陳隨意臉書）

黃仁勳婚外情風波震驚科技圈，歌手陳隨意與老婆謝宜君結婚28年，一度更遭謠傳離婚甚至被淨身出戶，今夫妻倆出席「豪記40週年巡迴演唱會」，被問到是否會擔心另一半偷吃？謝宜君笑說：「錢在手上就不敢作怪。」不過她補充大部分時間都很尊重老公，再加上彼此幾乎24小時都在一起工作。另外，謝宜君也爆料平時都是陳隨意黏著她、管她很多，讓對方立刻吐露人夫金句說：「不是管是關心！」黃仁勳被外界視為「純愛戰士」，近日對外坦承出軌，震驚各界。 陳隨意與老婆謝宜君結婚多年，一度遭謠傳離婚、淨身出戶，事後他澄清沒有離婚，但確實是「淨身出戶」，因為賺的錢通通都給老婆管。今日夫妻倆一起出席記者會，被問到是否會擔心另一半偷吃？謝宜君笑說：「錢在（我）手上他就不敢作怪，但他想花的開銷還是要尊重他。」兩人結婚28年有懷疑過對方？謝宜君、陳隨意都表示沒有：「我們幾乎工作24小時在一起，沒有機會！」此外，陳隨意因長期用嗓導致聲帶長繭，上個月入院動刀，目前停工在家休養，謝宜君獨自外出工作，她透露還沒到工作的地方，對方就會問經紀人到了沒，笑說：「是他黏著我、管我很多。」對此， 陳隨意則吐露人夫金句說：「不是管是關心。」同為人夫的翁立友，長期在外地演出，被問到老婆是否會查勤？他說：「現在手機很方便，幾乎都能找到人，還可以視訊。」因此很放心，老婆不會偷看他手機，也不會對他靈魂拷問，夫妻之間充滿信任。翁立友結婚至今3年，老婆肚皮動靜也引起外界關心，對此他表示還在打拚，對於生子仍在努力中。豪記唱片今舉辦《豪記40週年巡迴演唱會》記者會，由龍千玉、翁立友、陳隨意等人攜手25位同門師弟妹們齊聚，開心宣布將在2027年4月3日在高雄流行音樂中心開唱，門票於12月1日在年代售票開賣。