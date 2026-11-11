全球第34座KidZania將於11月24日在南港LaLaport開幕，近2000坪空間規劃近50種職業體驗，從消防員、醫師、機師到台灣限定的布袋戲操偶師、中醫師都有。消息曝光後，最興奮的反而不是家長，而是成年網友們，眾人紛紛敲碗喊「294個月大的寶寶可以過去玩嗎？」、「21歲也非常需要職涯探索一下」。可惜的是，大人必須陪同3至17歲孩童入場，不能單獨購票。針對有興趣的民眾，其實日本KidZania早已有成人限定場，吸引20至30歲族群及不同年齡層參加。
KidZania南港LaLaport 11／24開幕！近50種職業體驗太新奇
南港LaLaport近日透過Threads宣布，KidZania將於11月24日正式揭幕，體驗內容從消防員、警察、醫師、機師，到台灣限定的布袋戲操偶師及中醫師都有，讓孩子在擬真城市中認識各行各業，培養獨立思考與責任感。
場內還能進入手術室擔任國泰健康園區外科醫師、到中華電信體驗電信工程師，或成為中國信託銀行行員，學習開戶與存款業務；喜愛運動的孩子可以扮演職籃、職棒選手，也能挑戰啦啦隊員，甚至體驗神秘的「機密特務」任務。
除了常見職業，業者也與霹靂布袋戲合作，讓孩子親自操作戲偶；並攜手老字號登義中藥行，透過中醫師角色認識傳統中醫文化，兩者都是台灣獨家的職業體驗。
網友全被燒到！狂喊「大人可以玩嗎」 KidZania票價、年齡限制一覽
貼文曝光後，吸引45萬人次瀏覽，但最多留言的竟不是家長，而是已成年、卻想體驗的網友們，「開放大約200個月的小孩去遊玩嗎」、「25歲可以進場嗎」、「20歲可以玩嗎？正是迷茫的年紀」、「294個月大的寶寶可以過去玩嗎？只想體驗職業，但不想上班謝謝」、「22歲可以進去體驗嗎？目前找不到適合的工作」、「21歲也非常需要職涯探索一下」。
不過，南港KidZania主要服務3至17歲孩童，孩童票每張1400元，18歲以上成人票700元，每日門票數量有限，售完為止。成人不得單獨購票入場，必須至少陪同一名3至17歲孩童；未成年孩童在場內也不得單獨離場。
成年網友敲碗入場！日本KidZania早有大人限定場
事實上，日本東京KidZania今年5月就曾試辦16歲以上成人限定活動，讓大人暫時放下日常工作，重新體驗不同職業。業者過去也曾不定期安排成人專場，去年共舉辦6次，主要客群為20至30歲族群，甚至有人特地從仙台前往東京，體驗消防隊員工作。
參與者有人表示，透過角色扮演找回工作的樂趣，也有人覺得成年後重新挑戰職業，能以不同角度認識工作。一名60多歲內科醫師特別體驗牙醫，發現器械與工作內容不同，從中學到新知；20多歲建築業工作者則因平常少有接觸顧客的機會，藉此感受不同職場。
另有60多歲教保員若山照夫與太太一起體驗製作披薩，希望將經驗帶回幼兒園，未來陪伴孩子進行角色扮演，也把這次活動當成退休前探索第二人生的機會。
KidZania館長神崎令子表示，成人參加者或許也想實現過去未完成的夢想，若未來能帶著孩子再次入場就更好了。目前成人限定活動在東京、甲子園及福岡不定期舉辦，也希望讓出社會的人透過體驗不同工作，重新思考職涯方向。
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南港LaLaport近日透過Threads宣布，KidZania將於11月24日正式揭幕，體驗內容從消防員、警察、醫師、機師，到台灣限定的布袋戲操偶師及中醫師都有，讓孩子在擬真城市中認識各行各業，培養獨立思考與責任感。
場內還能進入手術室擔任國泰健康園區外科醫師、到中華電信體驗電信工程師，或成為中國信託銀行行員，學習開戶與存款業務；喜愛運動的孩子可以扮演職籃、職棒選手，也能挑戰啦啦隊員，甚至體驗神秘的「機密特務」任務。
除了常見職業，業者也與霹靂布袋戲合作，讓孩子親自操作戲偶；並攜手老字號登義中藥行，透過中醫師角色認識傳統中醫文化，兩者都是台灣獨家的職業體驗。
貼文曝光後，吸引45萬人次瀏覽，但最多留言的竟不是家長，而是已成年、卻想體驗的網友們，「開放大約200個月的小孩去遊玩嗎」、「25歲可以進場嗎」、「20歲可以玩嗎？正是迷茫的年紀」、「294個月大的寶寶可以過去玩嗎？只想體驗職業，但不想上班謝謝」、「22歲可以進去體驗嗎？目前找不到適合的工作」、「21歲也非常需要職涯探索一下」。
不過，南港KidZania主要服務3至17歲孩童，孩童票每張1400元，18歲以上成人票700元，每日門票數量有限，售完為止。成人不得單獨購票入場，必須至少陪同一名3至17歲孩童；未成年孩童在場內也不得單獨離場。
事實上，日本東京KidZania今年5月就曾試辦16歲以上成人限定活動，讓大人暫時放下日常工作，重新體驗不同職業。業者過去也曾不定期安排成人專場，去年共舉辦6次，主要客群為20至30歲族群，甚至有人特地從仙台前往東京，體驗消防隊員工作。
參與者有人表示，透過角色扮演找回工作的樂趣，也有人覺得成年後重新挑戰職業，能以不同角度認識工作。一名60多歲內科醫師特別體驗牙醫，發現器械與工作內容不同，從中學到新知；20多歲建築業工作者則因平常少有接觸顧客的機會，藉此感受不同職場。
KidZania館長神崎令子表示，成人參加者或許也想實現過去未完成的夢想，若未來能帶著孩子再次入場就更好了。目前成人限定活動在東京、甲子園及福岡不定期舉辦，也希望讓出社會的人透過體驗不同工作，重新思考職涯方向。