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中國不滿「台灣有事」發言 拒絕與高市正式會談

習近平將密集會晤各國領袖 日本恐遭冷處理

日方仍未放棄協調 盼峰會期間尋求接觸機會

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於18日至19日在中國深圳登場，日本首相高市早苗原本希望藉此機會與中國國家主席習近平舉行正式會談，但雙方協調傳出破局。據日中外交消息人士透露，中國對高市去年涉及「台灣有事」的國會答詢仍強烈不滿，持續拒絕與日方對話。日方雖尚未放棄爭取會談，但目前看來，兩國領導人恐怕只能在峰會期間短暫接觸。根據日本共同社報導，多名日中關係消息人士10日透露，日本政府先前積極協調高市早苗與習近平在APEC峰會期間舉行正式雙邊會談，但相關安排未能取得進展。中方消息人士更指出，在主要與會國家當中，日本可能成為唯一沒有與習近平舉行個別會談的國家。中日關係持續緊張的關鍵，在於高市早苗去年11月於日本國會針對「台灣有事」的相關答詢。當時高市的發言引發中國強烈反彈，雙方外交關係隨之惡化。儘管相關爭議截至本月7日已屆滿一年，中方仍未改變拒絕對話的立場。日本政府原本希望透過APEC峰會，創造兩國領導人直接溝通的機會，為緊繃的雙邊關係尋求突破，但目前正式會談的協調已陷入僵局。不過，日本政府仍計畫持續爭取至最後一刻。日方認為，若無法安排正式會談，至少希望高市能在峰會場合與習近平握手，或進行短時間交談。相較於中日領袖會談陷入僵局，習近平預計在深圳APEC峰會期間，與多國領導人分別舉行雙邊會談。其中，習近平將與美國總統川普（Donald Trump）舉行今年第三次美中領袖會談。此外，川普也透露，美國、中國及俄羅斯三國領導人預計舉行首次三方峰會，屆時俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也可能與會。在中國積極安排與美國、俄羅斯及其他國家領導人會晤的情況下，高市早苗卻可能無法獲得與習近平正式對話的機會，凸顯當前中日外交關係的低迷。儘管正式會談安排不順，日本政府仍希望把握APEC峰會期間的外交場合，尋求與中方接觸的可能性。不過，在中國持續對高市早苗的台灣相關發言表達不滿，且未展現恢復高層對話意願的情況下，短期內中日關係能否改善，仍存在高度不確定性。此次APEC峰會也將成為觀察中日外交僵局是否出現轉圜的重要場合。