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2026年U23世界盃棒球賽於尼加拉瓜火熱開打，世界棒壘球總會（WBSC）官方網站日前特別以專題報導聚焦中華隊22歲下勾新星林柏佑，盛讚這名效力於中職味全龍隊的「紅潛艇」擁有極其罕見的超低放球點，同時其開始投球生涯的歷程也很特別。報導中詳細回顧林柏佑在國中時期如何陰錯陽差從內野手「意外」改練下勾投法，並深入剖析他師法日職潛艇派投手練就的致命球路，專文大篇幅介紹這位在國際舞台上大放異彩的台灣新生代強投。不同於多數從小專攻投手的球員，林柏佑的潛艇之路充滿奇妙的轉折。林柏佑在接受WBSC官方專訪時透露：「那大概是5、6年前我讀國中的時候，當時我原本是一名內野手，剛好待在牛棚就一時興起決定隨手試試看下勾投法。教練看到之後，覺得我很有潛力轉型成為潛艇投手，而且我當下也立刻感覺到用這種低角度投球，控球反而比一般投法更加精準隨心。」這場意外的嘗試徹底改寫了他的棒球生涯。自名校平鎮高中畢業後，林柏佑在2023年中職選秀會獲得味全龍隊青睞加盟，隨即被球迷冠上「紅潛艇」的響亮稱號。為了強化對抗左打者的壓制力，林柏佑深入研究與觀摩日本職棒兩大下勾投手代表與座海人與鈴木健矢的投球機制，逐步將原本以直球與滑球為主的武器庫，擴充至伸卡球與變速球。林柏佑分析道：「一般打者平時習慣面對上肩高壓或側投那種由上往下的軌跡，面對下勾時會非常不適應，因為潛艇投法的球是從極低的角度由下往上竄，視野和進壘軌跡完全不同。」林柏佑在本屆U23世界盃首度登板面對巴拿馬隊便技驚四座，主投4局僅被敲出1支零星安打、狂飆4次三振且無失分，僅花費52球（其中35顆好球）便封鎖中美洲強敵打線，完美印證了WBSC對其「中華隊最受矚目焦點球員」的評價。事實上，林柏佑在今年8月15日便已迎來中職一軍生涯初登板。當時在臺北大巨蛋超過3萬名滿場觀眾吶喊下，他於第9局登板後援關門守成，總教練葉君璋賽後大力稱讚其出色的控球穩定度與投球品質；林柏佑本季例行賽繳出8場後援、6.1局僅失1分自責分、防禦率1.42與1勝0敗的亮眼成績，並被球隊帶入台灣大賽名單。談到大巨蛋面對學長林立的震撼教育與高壓大賽經驗，林柏佑直言能在大場面投球起雞皮疙瘩卻又維持冷靜，是職業生涯無比珍貴的養分。面對中華隊在預賽首輪激戰波多黎各的晉級考驗，林柏佑在專訪尾聲堅定表示，球隊始終保持信念，無論前役遭遇何種波折，明天永遠是全新的一天，全隊會全力以赴爭取最好的榮譽與舞台。