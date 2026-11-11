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國民黨主席鄭麗文接受專訪時，對於國民黨議員秦慧珠與沈伯洋合影，此外中廣前董事長趙少康替民眾黨竹北市長候選人站台，點名兩人要知所進退。對此立委林俊憲今（11）日認為，這些都是黨紀能處理的事情，主席有絕對的權力跟責任，跟大家講是在訴苦嗎？看來是為選不好事先找戰犯，「出來外面講給人家聽，我們實在也愛莫能助」。對於鄭麗文接受專訪點名秦慧珠、趙少康要知所進退，林俊憲評論，鄭麗文現在可能已經發現很多黨員已經不受控了，現在指責秦慧珠跟沈伯洋站太近，然後又罵趙少康去幫民眾黨候選人，但黨紀是主席的權力跟責任，「出問題你應該要解決啊」。林俊憲質疑，鄭麗文卻跑出來跟大家講，但這是國民黨的家務事，主席當然有絕對的權力和責任，跟大家講好像是訴苦一樣，也許鄭麗文是事先找戰犯，先把理由跟藉口想好，如果萬一不幸國民黨選不好還有藉口，否則黨紀的問題就照黨的機制來處理，「出來外面講給人家聽，我們實在也愛莫能助」。