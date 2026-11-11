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標案回扣高達15% 許宇甄轟：別人要錢就給？

黃健豪憂「地下市長」出現 要求交代利益迴避機制

牛煦庭批「索賄就行賄」邏輯危險 籲嚴防派系分贓

民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉入彰化伸港鄉納骨塔弊案，引發選戰攻防。國民黨立法院黨團今（11）日召開記者會，書記長許宇甄、立委黃健豪、牛煦庭共同出席，指出根據法院判決，謝俊雄在相關標案中涉及高達15%的決標金額回扣，痛批何欣純面對丈夫涉弊，竟以「事前完全不知情」、「因為對方索賄，因此行賄」回應，要求何欣純向台中市民交代，未來如何落實利益迴避及防弊機制，避免市府淪為派系分贓、收取回扣的溫床。許宇甄指出，根據彰化地方法院刑事判決，何欣純丈夫謝俊雄在彰化伸港鄉納骨塔設計標案中，與涉案人談妥決標金額15%的回扣，並於簽約後以現金交款，相關案件已判刑確定，等於每100元工程款就有15元回扣。然而，何欣純卻公開表示「事前完全不知情」，甚至稱「因為對方索賄，因此行賄」。許宇甄痛批，若「別人要錢，我們就給」的邏輯成立，未來台中市捷運、道路、學校等龐大公共工程，是否都將存在回扣空間？廠商若為支付回扣而偷工減料，最終受害的仍是市民。她質疑，若市長帶頭含糊其辭，市府團隊恐怕「上樑不正下樑歪」，要求何欣純具體承諾，如何防止親信、家人介入市府標案。黃健豪表示，涉案謝姓建築師透過行賄成為評選委員，再勾選配合廠商，後續由廠商向公務人員提供高額回扣，相關人員均已遭法院判刑。他指出，台中市政府每年預算高達2000多億元，各項重大建設持續推動，若何欣純當選，是否可能出現「地下市長」向公務員或廠商索取回扣的情況？黃健豪強調，台中市已是陽光廉明的城市，市民不需要一位面對親屬涉弊，只會推託「不知情」的市長。他要求何欣純清楚說明，未來若親屬或枕邊人企圖介入市府標案、獲取不當利益，究竟有何具體處置及利益迴避措施。牛煦庭表示，無論金額大小，「因為人家索賄，只好行賄」的邏輯極度危險，違法就是違法，不應出現在任何政治場域。他批評，民進黨以華麗包裝掩蓋派系分贓，甚至透過家族或公司作為保護傘，將公共資源挪為私用。牛煦庭強調，市長除了提出政見，更須管理龐大的採購與市政體系，各地方政府都應建立完善採購程序及嚴格防弊機制，所有候選人也應以最高標準接受檢驗，避免派系與家族介入公共利益。許宇甄最後呼籲，廉能政治不能只是口號，何欣純身為台中市長候選人，不應再以閃躲態度面對，必須向市民說明如何確保親友不干政，以及建立嚴格防弊機制，讓台中市政府維持乾淨、透明。