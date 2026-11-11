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▲2026亞冠賽中華隊由總教練高志綱領軍，目標隊史第一冠。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

⚾2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合 11月12日 中午11：00 澳洲 vs 韓國 11月12日 晚間18：00 日本 vs 中華隊 11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲 11月13日 晚間18：00 韓國 vs 日本 11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲 11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國 11月15日 上午10：00 季軍賽 11月15日 晚間18：00 冠軍賽

⚾亞冠賽賽事規則

▲2026亞冠賽中華隊，由隊長郭天信領軍。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？

⚾亞冠賽中華隊陣容

▲2026亞冠賽中華隊徵召旅日小將陽柏翔入隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）

▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，被日媒推估為首戰交手中華隊的潛在先發人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026亞冠賽韓國隊，陣中主砲金倒永是最大咖參賽球員。（圖／記者朱永強攝影）

▲2026亞冠賽澳洲隊仍是尼爾森（Dave Nilsson）擔任主帥。（圖／読売新聞社提供）

⚾亞冠賽要去哪看？

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將在明（12）日於日本東京巨蛋開打，中華隊與澳洲隊目標隊史首次闖入冠軍賽，韓國隊力拚隊史首冠，地主日本隊則是鎖定賽會3連霸霸業。本屆中華隊由高志綱領軍，隊長為味全龍「天哥」郭天信，中華隊首戰將交手日本隊，後續連戰澳洲隊、韓國隊，最後1天為獎牌賽。根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）投手：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）捕 手：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）內野手：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）外野手：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV、LINE TODAY有線電視：緯來體育台MOD：愛爾達體育2台