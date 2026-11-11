2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）將在明（12）日於日本東京巨蛋開打，中華隊與澳洲隊目標隊史首次闖入冠軍賽，韓國隊力拚隊史首冠，地主日本隊則是鎖定賽會3連霸霸業。本屆中華隊由高志綱領軍，隊長為味全龍「天哥」郭天信，中華隊首戰將交手日本隊，後續連戰澳洲隊、韓國隊，最後1天為獎牌賽。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理亞冠賽「轉播、各國名單、完整賽程」一次看。
🟡本文重點摘要
📍亞冠賽賽程
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍亞冠賽各國陣容
📍亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾亞冠賽中華隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
📍亞冠賽韓國隊28人名單（總教練：崔元豪）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
📍亞冠賽澳洲隊28人名單（總教練：David Nilsson）
投手：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕 手：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
⚾亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網APP、Hami Video、ELTA TV、LINE TODAY
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍亞冠賽賽程
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍亞冠賽各國陣容
📍亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 vs 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 vs 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 vs 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾亞冠賽中華隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
投手14人：金太亨（起亞虎）、朴示洹（LG雙子）、禹康訓（LG雙子）、金晉旭（樂天巨人）、李路云（SSG登陸者）、朴晶慜（樂天巨人）、金健優（SSG登陸者）、李峻赫（NC恐龍）、金旼俊（SSG登陸者）、崔浚鏞（樂天巨人、外卡）、曹東昱（韓華鷹）、全俊杓（培證英雄）、成泳卓（起亞虎）、金映祐（LG雙子）
捕手2人：曹邢宇（SSG登陸者）、許引瑞（韓華鷹）
內野手7人：金揮執（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、金周元（NC恐龍）、李在玹（三星獅）、文禎彬（LG雙子）、韓東熙（樂天巨人、外卡）、安宰奭（斗山熊）
外野手5人：金珉錫（斗山熊）、安賢民（KT巫師）、朴在賢（起亞虎）、文賢彬（韓華鷹）、金智讚（三星獅、外卡）
投手：Jordan Power（伯斯熱火）、Koskei Partington-Hopes（伯斯熱火）、Rubens Romero（多倫多藍鳥）、Luke Krkovski（布里斯本俠盜）、Aidan Torpey（雪梨藍襪）、Matt Beattie（布里斯本俠盜）、Ky Hampton（阿德萊德巨人）、Adam Bates（波士頓紅襪）、Liam Doolan（雪梨藍襪）、Jackson Grounds（布里斯本俠盜）、Ben Walmsley（布里斯本俠盜）、Joshua Bishopp（雪梨藍襪）、Kieren Hall（伯斯熱火）、Conor Myles（墨爾本王牌）、Brodie Cooper-Vassalakis（雪梨藍襪）、Cooper Morgan（阿德萊德巨人）
捕 手：Alex Hall（伯斯熱火）、Zak Skinner（墨爾本王牌）
內野手：Jaylin Rae（雪梨藍襪）、Byron Armstrong（伯斯熱火）、Jo Stevens（雪梨藍襪）、Jayden Kim（匹茲堡海盜）、Brent Iredale（匹茲堡海盜）、Blake Cavill（雪梨藍襪）、Alex Skepton（布里斯本俠盜）、Clayton Campbell（底特律老虎）
外野手：Max Durrington（運動家）、Chris Burke（墨爾本王牌）
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有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台