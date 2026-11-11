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簡嫚書在台灣原創影集《重生密碼》飾演沈素英，從25歲一路演到80歲，老妝扮相首度公開。光是拍攝前上妝就得花7小時，她卻笑說一點都不辛苦，自己對老妝並不陌生，反而會看化妝師上妝看到入迷。戲裡她被邱澤、修杰楷深愛，被問到現實中若遇到像修杰楷角色那樣激烈的追求者，她也笑回：「可能只能比對方更病態吧。」劇中，沈素英原是富家千金，自幼患有怪病，遇見碼頭工人周亦白（邱澤飾）後，決定跟著他私奔。婚後丈夫失蹤，她還得背負丈夫的罪名過日子，卻依然選擇守住家庭。另一頭，心儀她的田修（修杰楷飾）則希望透過人體冷凍實驗，讓她重生。簡嫚書覺得，沈素英能被兩個男人如此深愛，其實很幸福。至於戲外是否也相信愛一個人就會永遠不變，她坦言，自己對愛情的需求會變，何況「愛」本身就很難定義，也很難用變或不變來回答。沈素英的記憶後來被植入陸霏（陳意涵飾）的腦中。被問到願不願意擁有別人的記憶，陳意涵說，如果代價是失去原本的記憶，那她誰的都不要，「我最怕自己有一天忘記小孩和身邊的人，希望永遠不要有這一天。」陸霏雖從車禍中醒來，卻發現拳館被經紀人搶走，財產也被父親花光。這段劇情讓陳意涵想起小時候家裡的經濟狀況，以及成年後的感情經歷。她說，現在的自己更在乎平安，「只要平安，就有重新再來的機會。」《重生密碼》將於11月13日在愛奇藝國際版獨家播出。