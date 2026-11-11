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▲ 賴瑞隆簽署「挺社工」承諾書。（圖／翻攝畫面）

▲ 高雄市社工工會理事長周姿廷、社工師公會理事長孫學展致贈「挺社工T-Shirt」予賴瑞隆，期許共同改善社工的工作條件。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆10日晚間與高雄市議長康裕成、議員張博洋共同參與高雄市社工工會、社工師公會舉辦的社福客廳會，與第一線工作者深入交流，並簽署「挺社工」承諾書。賴瑞隆強調，支持社工就是支持高雄、台灣的未來。他將從改善待遇、行政減壓、專業保障、執業安全及制度參與五大面向著手，打造有尊嚴、受尊重的專業工作環境，建構更強韌的社會安全網。賴瑞隆指出，社工長期站在第一線，是社會不可或缺的專業力量。然而，人力不足、行政負擔沉重、加班補償不全等問題，正影響留任意願。他承諾將優先盤點人力缺口、改善約聘僱社工專業加給，研擬更優渥的居住、生活及偏鄉交通補助，並爭取中央整合資訊系統、導入AI減少繁瑣行政作業，讓社工把時間留給需要幫助的人，也能留給自己。賴瑞隆強調，同時會完善外勤安全、法律及心理支持機制，讓社工執業有保障、遇到困難有依靠。他進一步承諾，擔任市長後將成立由秘書長層級統籌的跨局處專責工作小組，定期邀集勞資政代表開會，把第一線的建議納入政策。康裕成表示，透過對話，更深入了解仍有許多需要努力之處，將與高雄隊攜手為社工建構更好的環境。張博洋指出，保障社工，就是強化城市韌性。接下來不只要留才，更要攬才，促進更多工作者願意投入。座談會尾聲，高雄市社工工會理事長周姿廷、社工師公會理事長孫學展致贈「挺社工T-Shirt」予賴瑞隆，期許共同改善社工的工作條件。面對現場夥伴踴躍提出的建議，賴瑞隆仔細聆聽、逐一回應。他表示，將保持謙卑學習的態度，與第一線並肩尋求改善之道，讓每一位社工都能以自己的專業為榮，安心工作、發揮所長。