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超萌SNOOPY校車開進水湳，台中市政府今(11)日發表全新「水湳自動駕駛巴士」，市長盧秀燕搶先試乘直呼行駛平穩。這輛MIT全電動自駕巴士不僅穿上史努比家族主題外裝，更是全台挑戰最多號誌路口的示範路線；市府宣布即日起開放線上預約，11月18日起提供民眾為期3個月的平日免費搭乘。盧秀燕表示，人工智慧與無人載具是全球發展趨勢，市府積極推動智慧運輸，台中捷運綠線已採無人駕駛系統，興建中的捷運藍線也將採相同設計。此次水湳自駕巴士歷經封閉、半封閉道路三階段實驗，正式駛入完全開放道路，具備「無人駕駛、全電動、國產製造、SNOOPY主題塗裝、免費試乘、開放道路行駛」等6大亮點。該示範路線全長約7.7公里、貫穿31處號誌路口，在面對一般車流與行人等多變交通情境下，充分考驗台灣自駕技術的辨識與應變實力。交通局長葉昭甫指出，該車為台灣製造的全電動自駕巴士，可搭載9名乘客，巡航時速約30至35公里，路線串聯水湳轉運中心、台中國際會展中心、綠美圖、中央公園及捷運文華高中站，兼具接駁便利與低碳環保。葉昭甫說，11月18日起提供為期3個月的免費試乘服務，週一至週五每日規劃14班次，首班上午10時發車、末班下午4時20分發車。民眾可選擇全程車或區間車，全程車行經水湳轉運中心、中央公園、捷運文華高中站、綠美圖及國際會展中心，車程約45分鐘；區間車行經水湳轉運中心、綠美圖及國際會展中心，車程約15分鐘。葉昭甫強調，自駕巴士今年8月已取得經濟部試驗車牌，實際道路驗證里程突破1,000公里，每百公里人工介入次數降至4次以下，妥善率達95%以上。車輛配備多重感測器、AI影像辨識與車聯網技術掌握路況，車內更全程安排持有大客車職業駕照的專業人員隨車待命，遇突發狀況可即刻接管，以「科技與人工雙重防護」確保乘客安全無虞。