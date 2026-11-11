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蘇家借款1400萬、持股暴增近7倍 許宇甄質疑利益衝突

王鴻薇揭借貸時間軸 追問蘇巧慧600萬流向

牛煦庭批巧合太多 質疑政府投資審查標準

國民黨團下通牒 24小時內公布資料否則嚴審預算

國民黨立法院黨團今（11）日再度召開記者會，緊咬民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉及的曠世智能投資爭議，質疑蘇貞昌夫婦及蘇巧慧先後借款共1400萬元給蘇巧純，隨後蘇巧純在曠世智能的持股大幅增加，國發基金與台企銀更於蘇貞昌擔任行政院長期間，以每股13元、合計4500萬元投資該公司。國民黨團痛批，整起事件宛如「國庫通家庫」，要求國發會及財政部24小時內公布完整投資審議資料，否則將在後續預算審查中嚴格把關相關機關預算。國民黨團書記長許宇甄指出，根據監察院財產申報資料，2021年4月及6月，蘇貞昌夫婦、蘇巧慧先後借給蘇巧純共1400萬元。蘇巧純隨後入股曠世智能擔任董事，2022年7月持股更從72萬股暴增至499萬股，增加427萬股，質疑這筆借款是否成為蘇巧純擴大持股的資金來源。許宇甄表示，更令人質疑的是，蘇巧純擴大持股數月後，2022年11月國發基金及台企銀便以每股13元、合計4500萬元投資曠世智能，當時蘇貞昌仍擔任行政院長。她質疑，蘇巧純究竟以每股多少錢入股？是否涉及家族先行布局，再由政府資金進場接盤的利益衝突問題？許宇甄進一步指出，曠世智能後續涉入司法爭議、虧損及資遣員工，卻仍取得經濟部120萬元補助，如今股價據稱僅剩3.8元甚至更低，政府投資損失恐達近3000萬元，要求相關單位交代投資決策及資金流向。國民黨立委王鴻薇表示，外界原以為曠世智能只是蘇巧純個人投資，但根據監察院財產申報，2021年4月29日蘇貞昌夫婦借給蘇巧純800萬元，同年6月17日蘇巧慧再借給妹妹600萬元，合計1400萬元。王鴻薇指出，蘇巧純入主曠世智能後，持股從72萬股增加至499萬股，公司實收資本額也由106.1萬元增至732萬元。她推測，蘇巧純增加持股的資金可能來自家族借款，要求蘇巧慧說明，借給妹妹的600萬元是否流入曠世智能。王鴻薇另指出，曠世智能位於台北市南京東路二段160號6樓，而蘇貞昌擔任董事長的超越文創基金會就在同棟10樓，質疑兩者關係。她也批評，財政部遲未完整提供審計部要求的資料，形同「財政布」，要求立即公開台企銀投資程序是否合法、合理。國民黨立委牛煦庭表示，曠世智能案時間軸相當清楚，從2021年蘇家借款、蘇巧純入主公司，到2022年持股大幅增加，接著國發基金與台企銀進場投資，整個過程「天底下哪有這麼巧合的事情？」牛煦庭質疑，曠世智能後續涉及民事及勞務糾紛，政府為何仍投資該公司，甚至在爆發爭議後還能取得經濟部補助？相關審查標準究竟為何？是否因政治人物家屬參與，就能獲得政府資源？既然蘇巧慧要參選新北市長，就應接受最高標準檢驗，不該僅以「抹黑」回應外界質疑，應公開說明家族借貸與投資關係。許宇甄最後表示，立法院財政委員會早在10月21日便要求財政部提出相關報告，原承諾兩週內交付，後來延至11月6日，至今仍未提出完整資料，質疑財政部刻意「蓋牌」。國民黨團要求國發會、財政部在24小時內公布曠世智能案所有投資審議資料、會議紀錄及蘇巧純入股原始合約，不接受塗黑或不完整報告。若本週內仍未交出完整資料，國民黨團將在後續預算審查中嚴格審查相關機關及首長預算，直到真相大白。