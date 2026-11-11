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LINE預約訊息台灣開放！最遠可預約1年後

▲LINE預約訊息功能可指定日期與時間，使用者能提前安排生日祝福、工作提醒等訊息，系統將在設定時間自動傳送。（圖／手機截圖）

LINE預約訊息怎麼用？4步驟完成設定

▲LINE預約訊息除了長按傳送鍵，也能點選聊天室左下角「＋」選單，再按下「預約訊息」，即可設定指定日期與時間自動傳送。（圖／手機截圖）

LINE預約訊息可以修改嗎？不想傳也能取消

LINE預約訊息未來將收費

LINE「預約訊息」來了，即日起在台灣陸續開放，使用者只要提前寫好訊息，設定指定日期與時間，系統就會自動發送，最遠能預約1年後的訊息，目前透過LINE Labs開放免費試用，不需要先訂閱LINE Premium。《NOWNEWS今日新聞》整理功能限制、操作路徑及注意事項，教你4步驟完成設定。LINE台灣之前預告將推出「預約訊息」功能，如今官方已在LINE支援中心公布完整操作教學，透過LINE Labs逐步開放台灣用戶免費試用。根據LINE官方說明，預約訊息支援一對一聊天、多人聊天室、群組聊天室及Keep筆記，使用者可以提前輸入文字，指定時間自動傳送，最短可預約5分鐘後，最長則可設定1年後，還能精確到每分鐘。目前支援文字訊息，每則最多1萬字，每個LINE帳號最多可以設定500則預約訊息，圖片、影片、貼圖及語音訊息暫時無法使用預約傳送功能。想使用LINE預約訊息，必須先將手機版LINE更新至最新版本，並手動開啟LINE Labs功能。完成開啟後，就能依照以下步驟預約傳送訊息：1.打開LINE聊天室，在訊息輸入欄輸入想傳送的文字。2.長按右側「傳送」按鈕，選擇「預約傳送」。3.選擇希望傳送的日期、時間。4.點選右下角「預約訊息」，完成設定。除了長按傳送按鈕，也可以直接點選聊天室下方的「＋」選單，選擇「預約訊息」，同樣能進入設定頁面。訊息預約完成後，如果突然想修改內容，或是臨時改變傳送時間，也不需要重新輸入。只要進入聊天室，點選「預約訊息」功能，再長按已設定的訊息，就能選擇「編輯」、「變更時間」、「立即傳送」或「刪除」，甚至可以一次刪除聊天室內所有尚未發送的預約訊息。另外，LINE也支援將過去已經傳送或收到的訊息再次預約發送，只要長按聊天室內的文字訊息，選擇「預約傳送」，就能安排在指定時間重新傳送。LINE官方指出，預約訊息送出後，顯示方式與一般訊息相同，對方不會看到特殊標記，也不會收到「這是預約訊息」的提醒。要注意的是，雖然LINE已經在台灣開放預約訊息，但目前仍採取逐步推出方式，如果進入LINE Labs沒有看到「預約訊息」，可以先更新LINE至最新版本，並等待官方陸續開放。LINE也提醒，若使用者已設定預約訊息，卻在LINE Labs中關閉這項功能，原本安排的預約訊息將會被刪除；若尚未完成預約就離開設定頁面，文字也不會自動儲存為草稿。至於收費部分，目前預約訊息在LINE Labs測試期間免費，但LINE台灣已將這項功能列為LINE Premium會員進階服務之一，未來將轉為付費會員專屬功能，確切轉換時間仍待官方公告。