使用Google或Apple帳號登入任天堂（Nintendo）服務的Switch玩家注意了！任天堂昨（10）日宣布，自2027年1月26日起，將停止支援Google及Apple帳號第三方登入功能，未來不僅無法再透過這兩種方式登入，也不再開放使用Google、Apple帳號註冊新的Nintendo Account。任天堂尚未公布調整原因，只提醒玩家提前確認帳號登入方式，改用電子郵件與密碼，或設定「通行金鑰」，避免新制上路後無法順利登入。
任天堂停止第三方登入！Google、Apple帳號都受影響
根據任天堂官方支援網站公告，自2027年1月26日下午3時起，將正式終止透過Google及Apple帳號「輕鬆登入」的功能。這項調整將影響所有使用Google或Apple帳號連結Nintendo Account的玩家，未來不僅不能再透過這兩種方式登入，也無法在建立新帳號時選擇Google或Apple帳號註冊。
此外，My Nintendo原本提供的「連結Google帳號」白金點數任務，也將隨著第三方登入功能停止而下架。
已登入裝置暫不受影響！重新登入須改用其他方式
任天堂表示，已經登入帳號的裝置目前仍可繼續使用相關服務，不過，若之後遇到需要重新登入的情況，就必須改用Nintendo Account註冊的電子郵件信箱及密碼，或透過通行金鑰完成驗證。
如果玩家過去沒有設定過Nintendo Account密碼，可透過登入頁面的「忘記密碼」功能，依照指示重新設定。若原本綁定的電子郵件信箱已無法使用，則可前往任天堂官方網站填寫表格，申請變更電子郵件地址。
任天堂鼓勵改用「通行金鑰」！帳號安全性大增
為了讓玩家更方便登入，任天堂也鼓勵使用者改用「通行金鑰」（Passkey）這個替代方案。這項技術可透過智慧型手機或其他支援裝置的生物辨識功能，例如臉部辨識、指紋辨識，或裝置本身的安全機制完成身分驗證，減少輸入密碼的需求。
通行金鑰的驗證資料會儲存在個人裝置或受支援的密碼管理系統中，不必每次登入都輸入帳號密碼，也能降低密碼遭竊或釣魚攻擊的風險。
玩家可透過手機開啟Nintendo Account官方網站，進入「帳號設定」中的「登入與帳號安全」，找到「通行金鑰」選項，依照畫面指示完成設定。建議玩家趁新制上路前先確認帳號資料及登入方式，以免屆時影響遊戲服務使用。
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根據任天堂官方支援網站公告，自2027年1月26日下午3時起，將正式終止透過Google及Apple帳號「輕鬆登入」的功能。這項調整將影響所有使用Google或Apple帳號連結Nintendo Account的玩家，未來不僅不能再透過這兩種方式登入，也無法在建立新帳號時選擇Google或Apple帳號註冊。
此外，My Nintendo原本提供的「連結Google帳號」白金點數任務，也將隨著第三方登入功能停止而下架。
任天堂表示，已經登入帳號的裝置目前仍可繼續使用相關服務，不過，若之後遇到需要重新登入的情況，就必須改用Nintendo Account註冊的電子郵件信箱及密碼，或透過通行金鑰完成驗證。
如果玩家過去沒有設定過Nintendo Account密碼，可透過登入頁面的「忘記密碼」功能，依照指示重新設定。若原本綁定的電子郵件信箱已無法使用，則可前往任天堂官方網站填寫表格，申請變更電子郵件地址。
任天堂鼓勵改用「通行金鑰」！帳號安全性大增
為了讓玩家更方便登入，任天堂也鼓勵使用者改用「通行金鑰」（Passkey）這個替代方案。這項技術可透過智慧型手機或其他支援裝置的生物辨識功能，例如臉部辨識、指紋辨識，或裝置本身的安全機制完成身分驗證，減少輸入密碼的需求。
通行金鑰的驗證資料會儲存在個人裝置或受支援的密碼管理系統中，不必每次登入都輸入帳號密碼，也能降低密碼遭竊或釣魚攻擊的風險。
玩家可透過手機開啟Nintendo Account官方網站，進入「帳號設定」中的「登入與帳號安全」，找到「通行金鑰」選項，依照畫面指示完成設定。建議玩家趁新制上路前先確認帳號資料及登入方式，以免屆時影響遊戲服務使用。