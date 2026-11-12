小孟老師分析今（12）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：建立各種人脈
感情：情人互動良好
財運：研究多方市場
幸運色：象牙黃
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
金牛座：
工作：獲得大家肯定
感情：掌握對方心思
財運：北方帶來財富
幸運色：寶石藍
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
雙子座：
工作：勇於積極承擔
感情：小小甜蜜細節
財運：主動投資理財
幸運色：磚紅色
貴人：牡羊座
小人：金牛座
巨蟹座：
工作：放手擴展格局
感情：讓情人感動了
財運：財富苦盡甘來
幸運色：蘋果紅
貴人：金牛座
小人：雙子座
獅子座：
工作：精進溝通技巧
感情：貴人相助有成
財運：獲利持續不斷
幸運色：水藍色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
處女座：
工作：切莫打聽八卦
感情：兩人漸漸曖昧
財運：多聽海外資訊
幸運色：墨綠黑
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
天秤座：
工作：關注氣象預報
感情：進行約會交流
財運：找到優質標的
幸運色：淡芋紫
貴人：獅子座
小人：處女座
天蠍座：
工作：工作很有計劃
感情：可以休息片刻
財運：適合外出看房
幸運色：沙灘黃
貴人：處女座
小人：天秤座
射手座：
工作：勇於開拓業務
感情：貼心入微溫馨
財運：網路購物增加
幸運色：暗夜綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
魔羯座：
工作：心緒平靜穩定
感情：打動對方芳心
財運：金融避險成功
幸運色：石板灰
貴人：天蠍座
小人：射手座
水瓶座：
工作：上班心情愉快
感情：兩人一見如故
財運：研究醫藥個股
幸運色：玫瑰粉
貴人：射手座
小人：摩羯座
雙魚座：
工作：得到培訓機會
感情：愛情成長旅程
財運：運輸業績效好
幸運色：水鴨藍
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：建立各種人脈
感情：情人互動良好
財運：研究多方市場
幸運色：象牙黃
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
金牛座：
工作：獲得大家肯定
感情：掌握對方心思
財運：北方帶來財富
幸運色：寶石藍
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
雙子座：
工作：勇於積極承擔
感情：小小甜蜜細節
財運：主動投資理財
幸運色：磚紅色
貴人：牡羊座
小人：金牛座
巨蟹座：
工作：放手擴展格局
感情：讓情人感動了
財運：財富苦盡甘來
幸運色：蘋果紅
貴人：金牛座
小人：雙子座
獅子座：
工作：精進溝通技巧
感情：貴人相助有成
財運：獲利持續不斷
幸運色：水藍色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
處女座：
工作：切莫打聽八卦
感情：兩人漸漸曖昧
財運：多聽海外資訊
幸運色：墨綠黑
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
天秤座：
工作：關注氣象預報
感情：進行約會交流
財運：找到優質標的
幸運色：淡芋紫
貴人：獅子座
小人：處女座
天蠍座：
工作：工作很有計劃
感情：可以休息片刻
財運：適合外出看房
幸運色：沙灘黃
貴人：處女座
小人：天秤座
射手座：
工作：勇於開拓業務
感情：貼心入微溫馨
財運：網路購物增加
幸運色：暗夜綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
魔羯座：
工作：心緒平靜穩定
感情：打動對方芳心
財運：金融避險成功
幸運色：石板灰
貴人：天蠍座
小人：射手座
水瓶座：
工作：上班心情愉快
感情：兩人一見如故
財運：研究醫藥個股
幸運色：玫瑰粉
貴人：射手座
小人：摩羯座
雙魚座：
工作：得到培訓機會
感情：愛情成長旅程
財運：運輸業績效好
幸運色：水鴨藍
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。