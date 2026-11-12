我是廣告 請繼續往下閱讀

小孟老師分析今（12）日十二星座運勢。牡羊座：工作：建立各種人脈感情：情人互動良好財運：研究多方市場幸運色：象牙黃貴人：水瓶座小人：雙魚座金牛座：工作：獲得大家肯定感情：掌握對方心思財運：北方帶來財富幸運色：寶石藍貴人：雙魚座小人：牡羊座雙子座：工作：勇於積極承擔感情：小小甜蜜細節財運：主動投資理財幸運色：磚紅色貴人：牡羊座小人：金牛座巨蟹座：工作：放手擴展格局感情：讓情人感動了財運：財富苦盡甘來幸運色：蘋果紅貴人：金牛座小人：雙子座獅子座：工作：精進溝通技巧感情：貴人相助有成財運：獲利持續不斷幸運色：水藍色貴人：雙子座小人：巨蟹座處女座：工作：切莫打聽八卦感情：兩人漸漸曖昧財運：多聽海外資訊幸運色：墨綠黑貴人：巨蟹座小人：獅子座天秤座：工作：關注氣象預報感情：進行約會交流財運：找到優質標的幸運色：淡芋紫貴人：獅子座小人：處女座天蠍座：工作：工作很有計劃感情：可以休息片刻財運：適合外出看房幸運色：沙灘黃貴人：處女座小人：天秤座射手座：工作：勇於開拓業務感情：貼心入微溫馨財運：網路購物增加幸運色：暗夜綠貴人：天秤座小人：天蠍座魔羯座：工作：心緒平靜穩定感情：打動對方芳心財運：金融避險成功幸運色：石板灰貴人：天蠍座小人：射手座水瓶座：工作：上班心情愉快感情：兩人一見如故財運：研究醫藥個股幸運色：玫瑰粉貴人：射手座小人：摩羯座雙魚座：工作：得到培訓機會感情：愛情成長旅程財運：運輸業績效好幸運色：水鴨藍貴人：水瓶座小人：雙魚座