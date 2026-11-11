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▲11月11日、12日雙日限定搶券，集結漢來海港 等8大品牌，推出多款限時餐飲優惠。（圖／漢來美食提供）

迎電商年度最大檔期「雙11購物節」，漢來美食今年特別推出「雙11吃貨節 美食優惠大FUN送」活動，即日起至11月30日祭出會員專屬好康。活動期間完成《來美食PLUS》會員綁定註冊，即可獲得總價值666元的漢來美食餐飲抵用券，包含6張面額111元的抵用券，讓新會員一加入就能享有美食回饋。本次活動的另一大亮點為11月11日、12日雙日限定搶券，集結「漢來海港」、「漢來上海湯包」、「漢來蔬食」、「樂蔬」、「福園台菜」、「上菜片皮鴨專賣店」、「漢來軒」及「HI-LAI CAFÉ」等8大品牌，推出多款限時餐飲優惠。每日10時至23時59分開放新舊會員至《來美食PLUS》的「期間限定優惠」專區領取，其中漢來海港平日下午餐買1送1每日限量250張，另有小籠湯包、蜜汁叉燒酥、堅果燕麥飲等11元加購優惠，以及多款品牌人氣料理限定優惠。隨著消費者數位使用習慣改變，品牌如何透過高頻使用的平台與消費者建立更緊密的連結，已成為會員經營的重要課題。漢來美食今年積極推動數位會員服務轉型，將會員經營整合至LINE官方帳號，推出「來美食PLUS」會員平台，讓消費者透過日常熟悉的通訊工具，即可掌握品牌資訊、領取專屬優惠及參與會員活動，打造更即時、便利的數位餐飲服務體驗。看準LINE高普及率與高頻使用特性，漢來美食持續優化數位會員經營。漢來美食表示，透過LINE數位會員平台與跨品牌優惠活動，期望持續擴大會員規模，深化會員與旗下品牌的連結。此次雙11吃貨節不僅推出新會員入會禮，更結合8大品牌限量優惠，邀請新舊會員把握年度優惠機會，一起省荷包、享美食。「雙11吃貨節」活動期間為即日起至11月30日，會員入會禮及雙日限量優惠券皆有指定領取條件與使用期限，相關優惠券使用辦法依券面說明為準。