小孟老師分析今（13）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：工作按部就班
感情：愛情表現獨特
財運：研究熱門產業
幸運色：大紅色
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
金牛座：
工作：獲得長輩加持
感情：伴侶默契提升
財運：避免借人錢財
幸運色：純金色
貴人：牡羊座
小人：金牛座
雙子座：
工作：獲得長官支援
感情：微笑吸引異性
財運：不宜短線交易
幸運色：純銀色
貴人：金牛座
小人：雙子座
巨蟹座：
工作：今日不宜直接
感情：異性主動示好
財運：財運一路飆升
幸運色：鮮橙色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
獅子座：
工作：屢獲主管的心
感情：珍惜身邊愛人
財運：投資市場獲益
幸運色：鵝黃色
貴人：獅子座
小人：處女座
處女座：
工作：適合思考轉職
感情：真心相待快樂
財運：貴人帶來消息
幸運色：璀璨白
貴人：處女座
小人：天秤座
天秤座：
工作：人際圈得擴展
感情：大膽表現自我
財運：找到新的財路
幸運色：帝王紫
貴人：天秤座
小人：天蠍座
天蠍座：
工作：不宜談論政治
感情：桃花慢慢靠近
財運：合作帶來獲利
幸運色：璀璨金
貴人：天蠍座
小人：射手座
射手座：
工作：午休外出散步
感情：積極討好伴侶
財運：生意往來不絕
幸運色：薄荷粉
貴人：射手座
小人：摩羯座
魔羯座：
工作：多加打扮自己
感情：深情對望溫馨
財運：定存避開風險
幸運色：翡翠藍
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
水瓶座：
工作：避免沒有精神
感情：帥氣睿智表現
財運：研究生技AI
幸運色：淺橘粉
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
雙魚座：
工作：專心衝刺業績
感情：抓住重要機遇
財運：調整投資方向
幸運色：明亮藍
貴人：牡羊座
小人：金牛座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：工作按部就班
感情：愛情表現獨特
財運：研究熱門產業
幸運色：大紅色
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
金牛座：
工作：獲得長輩加持
感情：伴侶默契提升
財運：避免借人錢財
幸運色：純金色
貴人：牡羊座
小人：金牛座
雙子座：
工作：獲得長官支援
感情：微笑吸引異性
財運：不宜短線交易
幸運色：純銀色
貴人：金牛座
小人：雙子座
巨蟹座：
工作：今日不宜直接
感情：異性主動示好
財運：財運一路飆升
幸運色：鮮橙色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
獅子座：
工作：屢獲主管的心
感情：珍惜身邊愛人
財運：投資市場獲益
幸運色：鵝黃色
貴人：獅子座
小人：處女座
處女座：
工作：適合思考轉職
感情：真心相待快樂
財運：貴人帶來消息
幸運色：璀璨白
貴人：處女座
小人：天秤座
天秤座：
工作：人際圈得擴展
感情：大膽表現自我
財運：找到新的財路
幸運色：帝王紫
貴人：天秤座
小人：天蠍座
天蠍座：
工作：不宜談論政治
感情：桃花慢慢靠近
財運：合作帶來獲利
幸運色：璀璨金
貴人：天蠍座
小人：射手座
射手座：
工作：午休外出散步
感情：積極討好伴侶
財運：生意往來不絕
幸運色：薄荷粉
貴人：射手座
小人：摩羯座
魔羯座：
工作：多加打扮自己
感情：深情對望溫馨
財運：定存避開風險
幸運色：翡翠藍
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
水瓶座：
工作：避免沒有精神
感情：帥氣睿智表現
財運：研究生技AI
幸運色：淺橘粉
貴人：雙魚座
小人：牡羊座
雙魚座：
工作：專心衝刺業績
感情：抓住重要機遇
財運：調整投資方向
幸運色：明亮藍
貴人：牡羊座
小人：金牛座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。