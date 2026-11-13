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小孟老師分析今（13）日十二星座運勢。牡羊座：工作：工作按部就班感情：愛情表現獨特財運：研究熱門產業幸運色：大紅色貴人：雙魚座小人：牡羊座金牛座：工作：獲得長輩加持感情：伴侶默契提升財運：避免借人錢財幸運色：純金色貴人：牡羊座小人：金牛座雙子座：工作：獲得長官支援感情：微笑吸引異性財運：不宜短線交易幸運色：純銀色貴人：金牛座小人：雙子座巨蟹座：工作：今日不宜直接感情：異性主動示好財運：財運一路飆升幸運色：鮮橙色貴人：雙子座小人：巨蟹座獅子座：工作：屢獲主管的心感情：珍惜身邊愛人財運：投資市場獲益幸運色：鵝黃色貴人：獅子座小人：處女座處女座：工作：適合思考轉職感情：真心相待快樂財運：貴人帶來消息幸運色：璀璨白貴人：處女座小人：天秤座天秤座：工作：人際圈得擴展感情：大膽表現自我財運：找到新的財路幸運色：帝王紫貴人：天秤座小人：天蠍座天蠍座：工作：不宜談論政治感情：桃花慢慢靠近財運：合作帶來獲利幸運色：璀璨金貴人：天蠍座小人：射手座射手座：工作：午休外出散步感情：積極討好伴侶財運：生意往來不絕幸運色：薄荷粉貴人：射手座小人：摩羯座魔羯座：工作：多加打扮自己感情：深情對望溫馨財運：定存避開風險幸運色：翡翠藍貴人：摩羯座小人：水瓶座水瓶座：工作：避免沒有精神感情：帥氣睿智表現財運：研究生技AI幸運色：淺橘粉貴人：雙魚座小人：牡羊座雙魚座：工作：專心衝刺業績感情：抓住重要機遇財運：調整投資方向幸運色：明亮藍貴人：牡羊座小人：金牛座