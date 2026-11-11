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AI會不會取代工作？孩子該學工具，還是解決問題？2026資訊月×臺灣教育科技展將於11月12日至15日在台北世貿一館登場，以「共創AI新時代」及「AI賦能・跨域共生」為雙主題，集結150個參展單位、700個攤位，邀請全民探索AI應用。資訊月攜手臺灣教育科技展，以「探索更多AI，找到你的AI起手式」為策展核心，串聯數位素養、教育創新與人才培育，讓科技走進生活與課堂。「AI主題館」以「AI！不只如此」為主軸，規劃AI就在你身邊、AI生活智慧王、AI職場新同事、AI創作實驗室、Next AI及AI時代講堂六大方向，呈現搜尋翻譯、智慧攝影及內容創作等應用。「全民開箱AI」涵蓋便民服務、AI防詐、媒體識讀及樂齡學習；「智慧國家館」集結數位發展部、教育部、內政部、環境部、國家發展委員會及農業部，展現AI公共服務應用。展會規劃親子閱讀、SEL情緒教育、適性探索及親子共學園，鼓勵親子探索科技；並結合無人機足球、國產晶片、Edge AI、物聯網及技職成果，讓學生從「玩中學」走向「做中學」。臺灣教育科技展呼應教育部「AI人才方舟計畫」，串聯教師培力、AI示範教學與智慧教室，邀請人文、理工及技職教育工作者，透過論壇、教案沙龍及未來教育講堂分享案例，協助教師將AI融入課堂。「探索AI學習之旅」串聯AI帶看、知識闖關、團體導覽、學習單及觀展紀錄，引導民眾探索展區。現場設有3大主舞台，並規劃論壇及5大主題講座 ，並舉辦總統盃AI素養爭霸賽、無人機足球公開賽等活動，展現人才培育成果。展會邀請全民體驗、善用AI，找到自己的AI起手式。【展會資訊】展覽名稱： 2026資訊月×臺灣教育科技展展覽日期： 2026年11月12日（四）至11月15日（日）開放時間： 每日10:00至18:00展覽地點： 台北世貿一館參觀方式： 免費參觀