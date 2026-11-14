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小孟老師分析今（14）日十二星座運勢。牡羊座：工作：努力共同願景感情：內心非常狂野財運：理財變得成熟幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：天秤金牛座：工作：提升企業價值感情：溫馨珍惜伴侶財運：可以學習投資幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：天蠍雙子座：工作：投入心血工作感情：突顯感性一面財運：提高適應能力幸運色：灰色貴人：巨蟹小人：水瓶巨蟹座：工作：保障業務運作感情：外出結識異性財運：加強投資學習幸運色：紫色貴人：獅子小人：金牛獅子座：工作：推進智慧經營感情：愛情滋養心靈財運：善用科技賺錢幸運色：大紅色貴人：處女小人：魔羯處女座：工作：改掉不好習慣感情：青春澎湃活力財運：降低日常消費幸運色：紅色貴人：天秤小人：雙子天秤座：工作：建立良好口碑感情：禮讓容忍對方財運：建立多元資產幸運色：橙色貴人：水瓶小人：巨蟹天蠍座：工作：勝不驕敗不餒感情：對方接受了你財運：正財收入穩定幸運色：黃色貴人：雙魚小人：處女射手座：工作：提供指導支持感情：散發個人魅力財運：投資眼光獨特幸運色：粉紅色貴人：天蠍小人：牡羊魔羯座：工作：把握最好商機感情：用心經營愛情財運：研究國際貨幣幸運色：粉紅色貴人：射手小人：雙魚水瓶座：工作：接受所有可能感情：伴侶心有靈犀財運：資金糾紛解除幸運色：大紅色貴人：魔羯小人：獅子雙魚座：工作：掌握成功方法感情：滋養情感之花財運：商務談判順利幸運色：卡其色貴人：牡羊小人：射手